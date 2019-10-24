Оригинал взят у коллеги mina030 в Проблемный "Гром-2019". Что "не так" в недавних учениях стратегических ядерных сил РФ?

Краткое и конкретное сообщение на официальном сайте Президента РФ:

"17 октября 2019 г. Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин провёл тренировку сил и средств стратегического сдерживания в рамках командно-штабных учений "Гром-2019".

Командование осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации. В рамках тренировки произведены практические пуски баллистических и крылатых ракет с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.

В учениях приняли участие надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии, которые произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр", а также самолёты дальней авиации Ту-95МС.

Расчёт подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура".

В учениях задействовано около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники".

Пуск БРПЛ "Синева".

Очевидно, что в ходе этих учений Ракетные войска Стратегического назначения (РВСН) и Дальняя авиация, уже традиционно, подтвердили свою надежность и соответствие требованиям.

Однако в этой "бочке меда", есть изрядное количество "дегтя", - по проблемам Морских стратегических ядерных сил (МСЯС).

Первое. В ходе "Гром-2019" не состоялись ранее заявленные пуски БРПЛ "Булава":

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, в том числе "Булавы" и "Синевы", будут проведены в ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019", сообщил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Последний пуск БРПЛ "Булава" состоялся 24 августа 2019 года с РПЛСН К-535 "Юрий Долгорукий", по полигону Кура на Камчатке. С учетом очевидного планирования на тот момент учений "Гром-2019" вызывает удивление этот "отдельный" пуск, и возникают предположения о том, что запланированный на "Гром-2019" пуск "Булавы" не "смог состоятся", по тем или иным причинам.

Второе. Ни одной стрельбы "Булавы" с Тихоокеанского флота.

Здесь же уместно подчеркнуть что РПЛСН "Александр Невский" и "Владимир Мономах" после передислокаций на Тихоокеанский флот вообще никогда не выполняли практическую стрельбу БРПЛ "Булава", что, безусловно, является абсолютно ненормальным и недопустимым. Все стратегические стрельбы Тихоокеанского флота выполнялись (вплоть до последних учений "Гром-2019") исключительно старыми РПЛСН проекта 667БДР БРПЛ РСМ-50.

В некоторой мере ответом на этот вопрос может быть свежая публикация (08.10.2019 г.) "Российской газеты" о строительстве в пункте базирования причально-перегрузочного комплекса с "мокрым доком" для обеспечения работ в условиях в т.ч. волнения. Получается что Вилючинская база подводных лодок, о якобы "готовности" которой к приему "Бореев" докладывало множество должностных лиц, и сообщалось в СМИ, оказалась по факту не готова.

Строительство причально-перегрузочного комплекса (г. Вилючинск).Фото с: https://glav.su

Третье. Проблемы "Булавы".

Главный же вопрос в другом, - зачем потребовалось "загонять" новейшие РПЛСН в еще не готовую базу, причем в зону подавляющего господства противолодочных сил "так называемых партнеров", при крайне слабых противолодочных и просто небоеспособных противоминных силах Тихоокеанского флота (призванных "обеспечивать" "Бореи")?

Ответ, видимо, заключается в значительных ограничениях, которые имеет БРПЛ "Булава" и РПЛСН "Борей" в северных, арктических условиях. Задание на проектирование ее, закрытого в конце 90х годов, конкурента - БРПЛ "Барк" предусматривало возможность прохода при стрельбе БРПЛ через лед. Данное требование становилось критически необходимым для РПЛСН 4 поколения, с учетом их обтекаемой формы и ограниченных возможностей по взлому льда и проблем удаления его крупных обломков с ракетной палубы.

Однако при задании разработки "Булавы" об этом "забыли", в результате РПЛСН "Борей" способны в арктических условиях стрелять "Булавой" только из чистых и крупных полыней. Поиск таковых требует весьма длительного времени, что несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС).

Ситуация когда на отданный приказ Верховного Главнокомандующего придется доложить: "подождите день-два, им полынью еще нужно найти, вот тогда они и "стрельнут", очевидно является нонсенсом. Со льдом на Тихом океане много проще (даже в замерзающем зимой Охотском море), однако, много сложнее с противолодочными возможностями противника, но объективно докладывать об этом оказывается "неприличным".

Четвертое. Проблемы боевой устойчивости МСЯС.

С точки зрения Генерального штаба, это был защищённый район, т.к. казалось, что позволял развернуть силы противолодочной обороны в кратчайший срок, но с точки зрения скрытности РПК СН .. это открытый и весьма благоприятный район, позволяющий вести длительное и скрытное слежение за нашими кораблями на больших дистанциях…

Наше командование и мы, так нас учили и вбивали в голову, считали, что РПК СН неуязвим…. Уникальный опыт слежения, совершенно новые способы проверки отсутствия слежения за нашими ракетоносцами, который, к сожалению никого, не заинтересовал, либо в силу занятости, либо не верили, либо не хотели признавать низкую скрытность РПК СН в "защищённых" районах… - писал контр-адмирал В.Я.Дудко, один из наиболее результативных подводников ВМФ СССР, успешно обнаруживший ПЛАРБ "Огайо" и сорвавший ее первое развертывание американской в 1982 г.

Здесь же возникает еще одна крайне острая проблема ВМФ России, - низкая реальная боеспособность наших подлодок в подледных условиях. В отличии от ВМС США и Великобритании, регулярно проводивших специальные учения и массовые стрельбы практическими торпедами в подледных условиях, в ВМФ СССР и РФ такие мероприятия боевой подготовки не проводились … никогда. Последний раз отечественная торпедная система самонаведения была в включенном состоянии подо льдом в 1970г. (в виде "удочки" стопового (батисферного) комплекта, опускаемого через прорубь с ледовой станции), причем "результаты" были таковы, что после этого было сделано все, для того что бы таких испытаний больше не допустить.

Не смотря на жесткую постановку этих вопросов в ряде документов и СМИ, ВМФ РФ до сих пор не смог провести таких учений. А если точнее, соответствующие должностные лица прекрасно понимают всю скандальность и последствия для них, крайне низких "результатов" таких учений, и поэтому их "нельзя допустить".

Соответственно, - не было таких стрельб и в ходе "Грома-2019", и это не смотря на проведение их, по сообщение пресс-службы Минобороны, на фоне "комплексного применения сил Северного флота с целью отработки контрольных мероприятий боевой подготовки за летний период обучения", -.

Выводы.

Фактически все это говорит о низких возможностях и серьезных проблемах наших МСЯС. Упоминание только 5 подлодок участников (это не только стрельбы, но и отработка других элементов боевой подготовки (и "предъявление" их Верховному Главнокомандующему)), ставит вопрос - а где остальные? При том, что сейчас в строю (не в ремонте) формально числится 9 РПЛСН, и вряд ли на боевой службе находится более двух из них. Или из этого числа (9 РПЛСН) для проверки "Грома-2019" оказались исключены новейшие РПЛСН "Борей" (с БРПЛ "Булава")? Так сказать, "во избежание" ….

В любом случае, и сегодня "становым хребтом" МСЯС, ее надежной основой, продолжают оставаться еще советские РПЛСН проектов 667БДР и БДРМ, факт чего еще раз был подтвержден в ходе "Грома-2019".

РПЛСН проекта 667 (БДРМ и БДР) - до сих пор реальная основа и "становый хребет" МСЯС ВМФ РФ

Данную ситуацию ни в кой мере нельзя считать допустимой и приемлемой. Нужно объективное вскрытие проблем, нужны экстренные меры по обеспечения реальной и высокой боеспособности МСЯС, надежному обеспечению ее боевой устойчивости.

МСЯС играет крайне важную роль в "триаде" Стратегических сил РФ, т.к. исключает саму возможность "обезоруживающего" удара, т.е. - обеспечивая ее высокую боевую устойчивость, и ответный потенциал гарантирующий стратегическое сдерживание.

Однако, возможно это только в случае хотя бы одного гарантированного неотслеживаемого РПЛСН, с чем ВМФ РФ имеет крайне серьезные проблемы.

Т.е. проблемы МСЯС это не только и столько проблемы "Бореев" и "Булавы", сколько сил общего назначения ВМФ (противолодочных (в т.ч. авиации), противоминных сил, морского подводного оружия и средств противоторпедной защиты). Проблемы, которые необходимо решать как можно быстрее.

К этому стоит добавить, что на этой неделе была поставлена официальная точка по заявлениям пресс-службы Минобороны и командования ВМФ о готовности "принять" новый РПЛСН (проекта 955А) "Князь Владимир" и многоцелевой атомоход "Казань" (проекта 885М) в 2019 г.:

17 октября. ИНТЕРФАКС - Головная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Казань" не будет сдана флоту до конца 2020 года, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. "Она уже сделала более 12 выходов на испытаниях, работа идет. Возникают определенные проблемы, нам, похоже, придется продолжать работу весь следующий год", - сказал Рахманов журналистам.

Автор считает вполне нормальным принятие ВМФ этих заказов в 2020 г., даже с перечнем недостатков. Но, - при условии реального объективного проведения всех необходимых испытаний, вскрытия проблем и недостатков, и жесткой постановки вопросов перед промышленностью по их устранению.

Ситуация с приемом предшествующих атомоходов, не получивших положенных по Госконтрактам антиторпед, оснащенных морально устаревшими и неэффективными средствами противоторпедной защиты ("строящиеся ПЛ проектов "Ясень" и "Борей" предлагается оснастить системами ПТЗ, технические задания на разработку которых составлялись еще в 80х годах прошлого столетия, результаты исследований эффективности этих средств против современных торпед свидетельствуют об исключительно низкой вероятности непоражения уклоняющейся ПЛ" "Морской сборник" № 7 за 2010 г.) недопустима.

Также крайне острым вопросом является объективные испытания возможностей и оружия наших подлодок подо льдом, доведение их до необходимого уровня. Особенно это актуально для МСЯС. С учетом новых возможностей противолодочных средств противника на "чистой воде" обеспечить боевую устойчивость МСЯС крайне затруднительно, по до льдом их сегодня ждет расстрел от американских и английских ПЛА-"охотников".

Последнее, к информации по "Рязани", - пожалуй лучший комментарий:

Стойкость (Александр) Вчера, 12:34

В 76-м азуха стреляла 8-ю БР. Стрельбу проводили в ходе учений СЯС и ПРО СССР. На ЦКП МО Д.Ф. Устинов. Две ракеты отвалились, ушли в отмену. Все вокруг в шоке, что-то будет ... Дмитрий Фёдорович говорит: ну что, из 8-и 6-ть улетели, всё как на войне.

Никаких последствий.

https://topwar.ru/163832-v-vedomostjah-zajavili-o-neshtatnoj-situacii-s-mbr-v-hode-uchenij-grom-2019.html#comment-id-9781452