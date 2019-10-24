Шойгу провел переговоры с главкомом СДС Абдо

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо. В них также принимал участие начальник Генерального штаба — первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов.

Стороны обсудили в ходе видеоконференции действия курдов по выполнению мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в среду, 23 октября, в "Известия".

Шойгу рассказал Абдо о планах расширения маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы. Как отметил глава Минобороны, жителям населенных пунктов, расположенных в 30 км от сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома. Их безопасность гарантирована подразделениями российской военной полиции и сирийскими пограничниками, объяснил он.

Мазлум Абдо поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за предпринятые шаги для прекращения боевых действий. По его словам, СДС оказывает "всяческую помощь и поддержку" подразделениям российской военной полиции и армии Сирии.

"Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, Министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договоренностей", — сказал главком СДС.

22 октября в ходе переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.

По итогам встречи Путина и Эрдогана глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у Вашингтона осталось полтора часа на выполнение взятых на себя обязательств по Сирии. Решение двух лидеров приветствовал президент САР Башар Асад.

23 октября российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики.