Недорого и эффективно – в проекте разработка отечественного истребителя БПЛА

Российские специалисты работают над созданием беспилотного истребительного комплекса и лазерной установки для противодействия вражеским БПЛА.

Военная академия РВСН имени Петра Великого (Балашиха) представила на выставке "Интерполитех-2019" проект комплекса активного противодействия вражеским БПЛА. Речь идёт о беспилотном истребителе, задача которого - охота на малоразмерные вражеские дроны вблизи стратегически важных объектов.

Комплекс противодействует аппаратам противника посредством огневого поражения. Пусковые контейнеры неуправляемых реактивных снарядов малого калибра располагаются под крыльями истребителя.

Система управления БПЛА производит пуск боеприпасов в автоматическом режиме, ориентируясь на данные лазерного дальномера.

Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Сверху аппарат обтянут тонкой плёночной кремниевой солнечной батареей. На борту истребителя установлены электродвигатель с винтовым толкающим движителем, блок сбрасываемых пороховых ускорителей, аккумуляторная батарея, системы управления и спутниковой навигации, стабилизированная камера наблюдения.

Как пояснил RT старший помощник начальника отдела Военной академии РВСН Дмитрий Данилочев, борьба с современными серийными БПЛА не представляет особой сложности. По его мнению, более серьёзную угрозу несут "кустарные самоделки", которые последние годы активно используют боевики, в том числе при атаках на российскую авиабазу Хмеймим.

Беспилотный истребитель РВСН предназначен для патрулирования воздушного пространства, во время которого он осуществляет полёт по заданному маршруту. Однако оператор комплекса может изменять курс аппарата. Время пребывания истребителя в воздухе ограничено зарядом батареи. Однако, как утверждает разработчик, это весьма продолжительный срок, который позволяет "многократно обнаруживать, преследовать и уничтожать БПЛА противника".

Эксперты назвали разработки Академии РВСН недорогим и эффективным оружием, которое будет востребовано в разных видах и родах вооружённых сил.