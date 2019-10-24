Минобороны показало на видео дозаправку и посадку Ту-160 в ЮАР

Видеоролик с самыми важными моментами перелета стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 в ЮАР выложило в своих социальных сетях Министерство обороны РФ.

В частности, показаны взлет "стратегов", их посадка и дозаправка в ночном небе. Последний эпизод представлен коротко, но от этого он не становится драматичнее. Видно, как Ту-160 сближается с заправщиком Ил-78. Когда между двумя воздушными суднами остается несколько метров, им удается состыковаться. После этого начинается перекачка авиационного топлива.

Напомним, два Ту-160 приземлились на южноафриканской базе Ватерклоф под Преторией. Они преодолели свыше 11 тысяч километров, пролетев над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.