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24.10.2019
Российская газета

Минобороны показало на видео дозаправку и посадку Ту-160 в ЮАР

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Видеоролик с самыми важными моментами перелета стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 в ЮАР выложило в своих социальных сетях Министерство обороны РФ.

В частности, показаны взлет "стратегов", их посадка и дозаправка в ночном небе. Последний эпизод представлен коротко, но от этого он не становится драматичнее. Видно, как Ту-160 сближается с заправщиком Ил-78. Когда между двумя воздушными суднами остается несколько метров, им удается состыковаться. После этого начинается перекачка авиационного топлива.

Напомним, два Ту-160 приземлились на южноафриканской базе Ватерклоф под Преторией. Они преодолели свыше 11 тысяч километров, пролетев над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Россия
ЮАР
Продукция
Ил-78
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