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24.10.2019
Газета.ru

"Этого мы добились": Трамп снял санкции с Турции

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Трамп отменил санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп поручил снять санкции против Турции, которые были введены после начала военной операции Анкары в Сирии. Трамп при этом добавил, что санкции будут сняты, "пока не случится что-то", чем будет недовольна американская сторона.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления по Сирии в Белом доме поручил министру финансов снять все санкции, наложенные на Турцию из-за военной операции Анкары "Источник мира" на границе с САР.

Трамп отметил, что на протяжении пяти дней на сирийско-турецкой границе "лучше всяких ожиданий" сохранялось прекращение огня, о котором ранее договорились США и Турция.

"Сегодня утром правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они остановят боевые действия и наступление в Сирии", - заявил американский лидер, выступая со специальным обращением.

Трамп при этом добавил, что санкции будут сняты, "пока не случится что-то", чем будет недовольна американская сторона.

США, по словам главы страны, будут готовы восстановить действие ограничений в отношении Турции, если не будут удовлетворены ее шагами в Сирии, а также могут существенно увеличить таможенные пошлины на импортируемые товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

Американская сторона также призывает другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией, добавил Трамп.

Министерство финансов США, как сообщается на сайте ведомства, уже исключило из санкционного списка турецкие Министерство национальной обороны, Министерство энергетики и природных ресурсов, руководителей этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.

В своей речи Трамп подчеркнул, что именно США договорились с Турцией о пятидневном перемирии, и именно оно помогло курдам покинуть район и сохранить жизни.

Речь идет о договоренности 17 октября, когда власти двух стран заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира". Эта приостановка должна была действовать 120 часов. Кроме того, стороны договорились о выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны.

"Это был результат, которого добились мы, Соединенные Штаты, а не кто-то еще, никакая другая страна", - добавил Трамп.

Он также сообщил, что провел телефонный разговор с командующим арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генералом Мазлумом Абди, который выразил ему глубокую благодарность.

В нефтеносных районах Сирии при этом останется небольшое число американских военных, добавил глава США.

В Москве же присутствие американских войск в районе Эт-Танфа назвали "оккупацией" и потребовали ее прекратить.

Стоит отметить, что во вторник по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российско-турецкие силы будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы Турции с САР. Выход военных должен завершиться в течение 150 часов. Затем начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции турецкой армии, кроме города Камышлы.

9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале проведения военной операции под названием "Источник мира" на границе с Сирией. Ее цель - создать так называемую зону безопасности на севере Сирии. В этом районе, уверен глава Турции, можно было бы разместить всех сирийских беженцев, которые находятся на турецкой территории.

Кроме того, эта операция должна обеспечить и безопасность самой Турции. При этом помимо террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России), которое запрещено в России и ряде других стран, турки вели действия и против курдских формирований.

Против этих действий выступили некоторые страны Запада, в том числе США. Эрдоган же ответил угрозой, предупредив ЕС, что может открыть границы для сирийских беженцев, чтобы те могли беспрепятственно попасть в Европу.


Отдел "Армия"

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