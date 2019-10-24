Бен Ходжес подтверждает – Пентагон готовится к войне с Россией и Беларусью

22 октября текущего года бывший командующий СВ США в Европе генерал Бен Ходжес дал интервью польскому телеканалу tvn24.pl. В ходе беседы он заявил, что как бывший военачальник, считает, что именно масштабы организации тылового обеспечения свидетельствует о подготовке войск к войне.

«Когда я командовал сухопутными войсками США в Европе и слышал о крупных российских военных учениях, то спрашивал, развертывают ли они полевой госпиталь. И если ответ был отрицательный, то это означало, что не готовится ничего серьезного, а это только учения. Но если бы осуществлялось всестороннее тыловое обеспечение, необходимое для проведения длительной военной операции, это привлекло бы мое внимание», – объясняет Ходжес.

Поэтому, по мнению бывшего командующего СВ США в Европе, договоренность Вашингтона и Варшавы на данном этапе о расширении военной инфраструктуры, размещении дополнительных американских командований и подразделений тылового обеспечения в Польше – это важнее, чем переброска дополнительных боевых частей и соединений. Так как, «в случае угрозы вся сложная для строительства инфраструктура будет готова, а войска смогут прибыть очень легко».

Напомним, что согласно документам, подписанным президентами США и Польши Д.Трампом и А.Дудой в сентябре этого года, численность американского контингента в Польше будет увеличена с 4,5 тыс до 5,5 тыс. военнослужащих.

Дополнительные войска разместятся в шести гарнизонах в западной и центральной части страны. В первую очередь, это будут штабы и подразделения тылового обеспечения. Среди прочего американский передовой элемент командования в Познани будет расширен до командования дивизии, аэродром во Вроцлаве станет американской транспортной базой, а в Повидзе появится батальон тылового обеспечения.

Кроме того, уже завершено формирование тылового соединения – 510 группы региональной поддержки резерва СВ США на американской военной базе «Зембах» в Германии.

Если оперировать словами американского генерала, то предстоящее учение ОВС НАТО «Defender Europe – 2020» будет не просто маневрами, а фактической подготовкой к войне – войне с Россией и Беларусью. Ведь в них однозначно будут использованы возможности указанной инфраструктуры и тыловых воинских формирований.

Николай Астровский