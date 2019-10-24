Ледокол "Виктор Черномырдин" целые сутки "проплавал" без экипажа

Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" сообщило о завершении морского этапа государственных и заводских испытаний дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин".

В процессе испытаний удалось даже проверить безвахтенный режим работы на крупнейшем неатомном ледоколе.

Как сообщили в пресс-службе петербургского предприятия, во время испытаний ледокол серии 22600 ("ЛК-25") продемонстрировал высокую маневренность и управляемость, в том числе на полном ходу.

"Все технические характеристики ледокола подтверждены. Системы ручного и автоматического управления судном, системы навигации и связи, а также радиолокационные станции работали в штатном режиме. Вертолет совершил дневные и ночные взлеты и посадки на носовую и кормовую площадки ледокола, связь вертолета с судном была устойчива. Испытания на тяговые усилия подтвердили заявленные параметры", - уточнили на предприятии, являющемся центром неатомного подводного кораблестроения России.

Также сообщается, что был проверен безвахтенный режим работы ледокола, когда на 24 часа был "отстранён" от несения вахты весь экипаж, а управление осуществлялось только с ходового мостика.

В настоящее время судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки.

Планируется, что передача ледокола заказчику ФГУП "Росморпорт", будет осуществлена в декабре 2019 года.