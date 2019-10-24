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24.10.2019
ТАСС

Российские военные начали патрулировать зону границы Сирии и Турции

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Источник изображения: © Андрей Грязнов/ТАСС

Ранее Минобороны сообщило, что российская военная полиция прибыла в город Кобани в районе границы с Турцией

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российская военная полиция приступила в среду к патрулированию территории в районе сирийско-турецкой границы. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" представитель командования группировки Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

"Согласно достигнутых ранее договоренностей между главами РФ и турецкой стороны, с 12 часов подразделение российской военной полиции приступило к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция выдвинулась на северо-восток Сирии к территориям, которые граничат с зоной проведения турецкой операции "Источник мира", и прибыла в сирийский город Кобани (Айн-эль-Араб) в районе границы с Турцией.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Турция
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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