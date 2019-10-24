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24.10.2019
РИА Новости

В России жестко ответили на имитацию США "бомбардировки Крыма"

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Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 4

Тренировочные "бомбардировки" российской территории в рамках всевозможных военных учений являются поводом для официальных объяснений и не только, уверены российские парламентарии и военные эксперты.

МОСКВА, 23 октября/ Радио Sputnik. Российские законодатели и военные эксперты отреагировали на сообщение американского военного командования в Европе о тренировочном полете над Черным морем стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, один из которых сымитировал бомбардировку Крыма.

По сообщению Минобороны России, американские самолеты во время пролета вдоль границы территориальных вод сопровождал истребитель Су-27.

Вашингтону следует помнить, что демонстративные полеты у границ Крыма могут иметь самые негативные последствия, подчеркнула заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

"Имитация всегда губительно сказывается на отношениях между партнерами и обычно ведет к разрыву отношений. Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии, а имитации в ходе военных учений направить на уничтожение боевиков, террористов и радикалов, а не мирного населения суверенного государства", сказала парламентарий РИА Новости.

Подобные провокации со стороны американцев весьма характерны для проводимой ими политики, пояснил в беседе с RT член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Это показывает уровень современного политического мышления американцев в сфере как такового военного дела. Провокации для них характерны. … США прекрасно понимают, что у нас есть чем ответить. На такие провокации мы, на мой взгляд, поддаваться не будем", считает законодатель.

Он отметил, что Россия внимательно отслеживала действия американской стороны, однако Крым в любом случае очень хорошо защищен.

Как заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, Россия миролюбивая страна, но это не означает, что кому-то следует этим злоупотреблять и не давать объяснений.

"Подобные действия недопустимы. Пусть в западных странах не сомневаются в защите наших рубежей. ... Властям США стоит объяснить появление своих бомбардировщиков у наших границ во избежание нагнетания ситуации между нашими странами", подчеркнул парламентарий.

Жители Крымского полуострова могут быть уверены в адекватном и своевременном ответе на любые провокации зарубежных военных, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

"Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России. … Крымчанам абсолютно нечего опасаться. Безопасность крымского региона обеспечена на высшем уровне", отметил крымский депутат.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что, несмотря на напряженную ситуацию на Черном море, Россия неизменно использует правильные методы реагирования.

"США весьма активно генерируют всевозможные учения в Черном море, в том числе совместные учения с такими странами, как Украина и Грузия, а также регулярно направляют свои боевые корабли в порты черноморских государств, входящих в блок НАТО. Тем самым они показывают, что НАТО якобы является хозяином в акватории Черного моря. Это, конечно, дестабилизирует ситуацию и вызывает серьезное напряжение, особенно когда они вплотную приближаются к нашим границам. В этих непростых условиях наши военнослужащие обеспечивают надежное прикрытие госграницы. И нужно отметить, что наши возможности весьма высоки, и мы адекватно реагируем на все угрозы", сказал Андрей Кошкин.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% – Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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