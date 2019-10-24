Директор СВР РФ: Мы готовы постоять за себя и защитить своих друзей

Совместные противники Москвы и Белграда - это те, кто 20 лет назад совершил ужасную агрессию против суверенного европейского государства - Сербии, заявил в интервью Радио и телевидению Сербии (РТС) директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин, находящийся с визитом в данной балканской стране по приглашению сербского Агентства информационной безопасности.

"Ситуация на Балканах очень и очень напряженная, прежде всего из-за вернувшихся боевиков, воевавших на стороне террористических организаций. Они ищут новое поле деятельности. Поэтому ситуация в сфере безопасности очень сложная как в Сербии, так и в России. Мы обмениваемся аналитическими оценками ситуации на территории нестабильности, проводим совместные операции ради зашиты законных внешних сербских и российских интересов", - цитирует слова Сергея Нарышкина агентство ТАСС.

По оценкам директора СВР, "совместные противники России и Сербии - это те, кто 20 лет назад совершил ужасную агрессию против суверенного европейского государства, против Сербии, в результате которой погибли несколько тысяч человек и была уничтожена инфраструктура, а за это никто не ответил".

Главный разведчик России указал и на тот факт, что Москва выступает "против барьеров между странами и в экономических интеграционных процессах", которые создаются Западом. "Мы открыты сотрудничеству Евразийского экономического союза со всеми странами и международными организациями, включая Европейский союз. Однако пока наша открытость не встречает такой же ответ со стороны Брюсселя, но посмотрим", - подчеркнул он.

Между тем на днях в белградской газете "Вечерние новости" вышла статья директора СВР России, председателя "Российского исторического общества" Сергея Нарышкина "Забвение истории - шаг к новым трагедиям". В ней автор приходит к выводу, что, пожалуй, нет другого более наглядного примера готовности европейской политической элиты к опасным экспериментам по трансформации сознания собственных граждан, чем настойчивые попытки изменить историческую память о Второй мировой войне. "И это насилие над прошлым осуществляется именно тогда, когда его уроки кажутся особенно актуальными для Европы. На фоне близорукого повторения сомнительного опыта "политики изоляции" на континенте, разочарования значительной части населения ЕС в "европейской идее", усиления националистических настроений ясно читается вопрос "Quo vadis?". И действительно, туда ли движется нынешний мир?" - интересуется Сергей Нарышкин.

Председатель "Российского исторического общества" обратил внимание на то, что конец XX века, обернувшийся геополитическими трагедиями для России и для Сербии, - наглядный пример того, какую высокую цену приходится платить за перекройку границ и "переформатирование" отдельных элементов миропорядка.

"В 1990-е годы русские и сербы почти одновременно пережили распады своих государств, сопровождавшиеся экономической разрухой и кровавыми межнациональными конфликтами, - напомнил Сергей Нарышкин. - Особенно тяжело пришлось бывшей Югославии, где под прикрытием миротворческой миссии ООН страны НАТО сначала разожгли гражданскую войну, а потом - вопреки международному праву осуществили против сербов прямую военную агрессию. С марта по июнь 1999 года натовская военная авиация безжалостно бомбила мирные сербские города, включая столицу - Белград. В результате нанесенных США и их союзниками авиаударов с применением запрещенных кассетных бомб и ракет с высокотоксичным обедненным ураном погибло порядка двух тысяч мирных жителей, включая детей, множество сербов пропало без вести. На улицах Белграда до сих пор можно увидеть шрамы от операции по принудительной пересадке демократии - разрушенные детские сады, больницы, жилые дома. К сожалению, Москва тогда не смогла оказать Белграду необходимую помощь. Россия была слишком слаба, измотана борьбой с внутренним сепаратизмом и международным терроризмом. Как с удовлетворением отмечал в 2014 году непосредственный участник "урегулирования" на Балканах, бывший заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт, русские, с ужасом взирая на события в Сербии, "чувствовали себя бессильными наблюдателями, просматривающими анонс того, что НАТО в один прекрасный день сделает, чтобы расчленить саму Россию". Единственным, на что тогда достало сил российским военным, стал бросок наших десантников на Приштину, в ходе которого был установлен контроль над главным стратегическим объектом Косова - аэропортом Слатина. Эта рискованная операция, угрожавшая возможным боевым столкновением с силами НАТО с перспективой эскалации вплоть до развязывания ядерной войны, стала подтверждением неизменного курса России на оказание поддержки Сербии. С тех пор минуло 20 лет. Ожидания американских политтехнологов не сбылись - строительство Вашингтоном однополярного мира на обломках других государств не увенчалось успехом. Апробированный США и их союзниками по НАТО в Югославии односторонний силовой подход к региональным и международным вызовам получил активное развитие (Ирак, Ливия, Сирия). Эти действия, однако, не разрушили укрепившихся после Второй мировой войны массовых представлений о необходимости создания единой и неделимой системы международной безопасности с учетом интересов всех участников. Напротив, базовые ялтинско-потсдамские принципы как никогда актуальны в нынешнем, тяготеющем к многополярности мире".

Директор СВР резюмирует, что в этом мире Россия вновь - один из ведущих центров силы: "Сегодня нашу страну отличают завидные для многих на Западе прочные ценности, мощный военный потенциал, твердая политическая воля и готовность к решительным действиям на международной арене. Мы опять готовы постоять за себя и защитить своих союзников и друзей".

Александр Борисов (Белград)