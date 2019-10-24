Концерн ВКО "Алмаз – Антей" на саммите "Россия – Африка"

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" представил линейку образцов военной и гражданской техники в рамках cаммита "Россия - Африка", который пройдет в Сочи с 22 по 25 октября 2019 года, сообщается в пресс-релизе компании.

Стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке "Россия - Африка" (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

"Участвуя в экспозиции в рамках российско-африканского саммита, Концерн рассчитывает на расширение круга потенциальных заказчиков нашей продукции среди стран континента. Учитывая специфику мероприятия, "Алмаз - Антей" сделает акцент на продукции и услугах, актуальных для государств, чьи представители участвуют в нем", - заявил заместитель генерального директора Концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. По его словам, в периметре единой экспозиции холдинга свой потенциал демонстрируют более десяти дочерних обществ Концерна.

Заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн представляет продукцию компании генеральному директору АО "Рособоронэкспорт" Александру Михееву и его заместителю Александру Щербинину в рамках саммита "Россия - Африка" (с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Участники саммита могут ознакомиться с популярной военной продукцией Концерна - зенитными ракетными системами большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", зенитными ракетными комплексами (ЗРК) средней и малой дальности - "Бук-М2Э" и "Тор". Зона воздушной разведки вмещает в себе средства наблюдения за воздушным пространством: модели радиолокационных станций (РЛС) "Каста-2Е2", "Подлет-Е", "Гамма-С1МЕ", 55Ж6УМЕ и 55Н6-ТЕ, 1Л125Е, а также натурный образец РЛС 1Л122-1Е.

(с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

В зоне РЛС наземной разведки посетители могут увидеть модели радиолокационного комплекса (РЛК) 1Л260-Е, и РЛС "Аистенок", натурные образцы РЛС "Фара-ВР", "Сова" и 1Л277. Средства радиоэлектронной борьбы представлены моделью малогабаритной станции помех МСП-418К. В зоне ремонта, обслуживания и модернизации гости экспозиции могут ознакомиться с моделями зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗРК "Оса-АКМ1".

В отдельной тематической зоне Концерн разместил продукцию гражданского назначения - оборудование для топливно-энергетического комплекса, технические средства из состава системы организации воздушного движения, тепло- и климатотехнику, светодиодные энергосберегающие системы освещения, технику связи, оборудование цифрового наземного телевизионного вещания, медицинскую технику.

(с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

(с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

(с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

В частности, в виде макетов, моделей и натурных образцов здесь представлены: система подводной добычи углеводородов, автоматизированная система организации воздушного движения "ТОПАЗ", доплеровский метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-С", трассовый РЛК "Сопка-2", аэродромный РЛК "Лира-А10" и целый ряд других изделий.

(с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

(с) АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"