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24.10.2019
ИноСМИ

The Telegraph (Великобритания): Великобритании после Брексита суждено сыграть важную роль и сплотить НАТО

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Британский солдат на учениях НАТО Wind Spring 15 в Румынии
Британский солдат на учениях НАТО Wind Spring 15 в Румынии.
Источник изображения: © AP Photo, Octav Ganea/Mediafax via AP

Выход Великобритании из ЕС отнюдь не означает, что страна отвернулась от Европы. Напротив, полагает автор, после Брексита страна окажется незаменимым союзником в обеспечении безопасности Европы посредством столь важных институтов как НАТО.

Для тех из нас, кто убежден, что прочная НАТО жизненно важна для защиты благосостояния западных демократий, настали трудные времена.

На западном фланге НАТО мы имеем американского президента, который безоговорочным отказом поддержать сирийских курдов продемонстрировал, что альянсы для него сродни сделкам - обязательства стоит выполнять, лишь доколе они на благо Америке.

На востоке мы имеем Турцию, вторую державу альянса по военной мощи, которая вовсю флиртует с российским президентом Владимиром Путиным, хотя по последним оценкам НАТО он представляет собой крупнейшую угрозу европейской безопасности.

Ну и, наконец, посередине мы имеем целый ряд ключевых европейских держав, которые не имеют ни малейшего намерения выполнять свои членские обязательства - например, элементарно обеспечить должное финансирование оборонных потребностей альянса.

Неудивительно, что на фоне 70-летнего юбилея НАТО в способности альянса противостоять предстоящим вызовам встают серьезные сомнения.

Например, господин Путин будет лишь рад избавиться от НАТО - ее он винит во вторжении Запада в "ближнее зарубежье" России, ведь восточноевропейские страны, некогда прозябавшие под советским гнетом, теперь процветают под эгидой НАТО. Вчерашнюю встречу российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве следует рассматривать через призму стремления Путина расшатать НАТО.

Турция и Россия сообщили о договоренности по Сирии, где Эрдоган полон решимости создать себе "безопасную зону" за счет сирийских курдов. Но и по другим вопросам - например, поставкам оружия - между двумя лидерами царит явное взаимопонимание, о чем свидетельствует недавнее решение Анкары приобрести российские ЗРК С-400. К слову, ее специально разработали, чтобы сбивать самолеты НАТО.

Своей решимостью довести сделку до конца Эрдоган навлек на себя резкую критику со стороны Вашингтона - в ответ США отменили поставки в Турцию истребителей F-35.

Еще одна загвоздка заключается в том, что накануне своего визита в Москву Эрдоган объявил, что хочет, чтобы Турция "последовала иранскому примеру" и обзавелась ядерным арсеналом. Перспектива превращения Турции в ядерную державу гарантирует лидерам НАТО немало бессонных ночей.

Наряду с этим размах российской угрозы подчеркнуло совместное британско-американское расследование - следователи раскрыли, как российское подразделение дезинформации провело атаки на 35 стран, выдавая себя за иранских хакеров и тем заметая следы.

Антипатия Трампа к НАТО коренится в целом наборе проблем - не в последнюю очередь в нежелании ключевых государств-членов, таких как Германия, делить финансовое бремя альянса по справедливости. От жалоб Трампа, что Европа чересчур полагается на американское покровительство, не защищена даже Великобритания, хотя ее оборонный бюджет пусть и незначительно, но все же превышает минимальное требование НАТО в 2% от ВВП.

В какой-то момент недовольство Трампа даже побудило его усомниться в целесообразности дальнейшего членства США в альянсе, из-за чего вспыхнули разногласия с бывшим министром обороны генералом Джеймсом Маттисом (James Mattis).

При других обстоятельствах эти угрозы благосостоянию НАТО предоставили бы Великобритании прекрасную возможность употребить свое влияние на то, чтобы залатать трещины в трансатлантическом альянсе и обеспечить единство целей ради общего блага. До Брексита Великобритания немало сделала, чтобы отвлечь европейских партнеров от навязчивой идеи создания евроцентричных сил обороны - Вашингтон видел в них соперника НАТО.

Увы, бесконечное политическое лавирование в Вестминстере на фоне Брексита, можно сказать, полностью лишило Великобританию возможности участвовать в решении глобальных вопросов, будь то защита НАТО или помощь сирийским курдам, которые еще месяц назад, до вмешательства Трампа, считались нашими ценнейшими союзниками на Ближнем Востоке.

Чтобы вернуться к исторической роли ключевого посредника в западном альянсе, Великобритании жизненно важно, чтобы кажущиеся бесконечными прения по Брекситу решились при первой же возможности, а правительство выполнило демократическую волю британского народа в соответствии с итогами референдума 2016 года и завершило выход из ЕС.

Как не раз подчеркивалось во время споров о Брексите, выход Великобритании из ЕС отнюдь не означает, что страна отвернулась от Европы. Напротив, если ей предоставить возможность самостоятельно решать свою судьбу, Великобритания окажется незаменимым союзником в обеспечении безопасности Европы посредством столь важных институтов как НАТО.


Кон Кофлин (Con Coughlin)

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