Телеканал 112 (Украина): бомбардировщики B-52H ВВС США совершили тренировочные полеты над Черным морем

Стратегические бомбардировщики ВВС США провели совместные учения с самолетами ВВС Румынии, Грузии и Украины. При этом один из американских "стратегов", по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

Над акваторией Черного моря американские стратегические бомбардировщики B-52H провели совместную тренировку с самолетами ВВС Румынии, Грузии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба командования ВВС США в Европе.

"Самолет B-52 из 2-го бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с ВВС США в Фэрфорде (Великобритания), недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на обучении интеграции и взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении. Полет, который длился около 12 часов, включал в себя совместную тренировку с Румынией, Украиной и Грузией.

Военнослужащие 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана, проводят тренировку совместно с европейскими союзниками. Данные маневры направлены на повышение глобальной стабильности и безопасности. По данным "Интерфакса", 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии.

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По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку, отмечает портал "Делфи" со ссылкой РИА Новости.

В Минобороны РФ сообщили агентству ТАСС, что полет 19 октября бомбардировщика B-52H ВВС США над Черным морем контролировал истребитель ВКС РФ Су-27. "Приблизившись к государственной границе РФ, бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа и сопровождался им на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от нее", - уточнили в ведомстве.

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Европейское командование США состоит из примерно 70 тысяч военного и гражданского персонала. Его сфера действия охватывает всю Европу, части Азии и Ближнего Востока, Арктический и Атлантический океаны. Командование США отвечает за оборонные операции США и отношения с НАТО и 51 страной.