Американская армия тестирует новые защитные шлемы

Военнослужащие американской армии в скором времени могут получить новый защитный шлем, который войдет в комплект усовершенствованной экипировки. Испытания защитного шлема в настоящее время проводятся в Афганистане. Об этом пишет журнал "Популярная механика".

Источник изображения: https://www.popmech.ru/

Новейший защитный шлем, получивший название IHPS (Integrated Head Protective System) напоминает собой мотоциклетный шлем и обеспечивает полную защиту головы, в отличии от применяемого в армии США в настоящее время. При этом он еще и весит меньше, чем стоящий на вооружении. В настоящее время комплект IHPS проходит проверку в Афганистане и уже спас жизнь одному из солдат. Кроме этого, шлемы IHPS проходят тестирование в форте Райли, штат Канзас.

Элемент шлема, закрывающий нижнюю челюсть военнослужащего, уберёг солдата бронемашины от брошенного в него кирпича

- заявил подполковник Джинджер Уайтхед, отвечающий за проект IHPS.

Источник изображения: https://www.popmech.ru/

Разработчики отметили, что конфигурация защиты данного шлема легко меняется в зависимости от поставленных перед бойцом задач и его потребностей. В варианте для пехотинца убирается защита нижней челюсти, а в варианте для экипажей бронетехники она обязательна. Универсальные крепления позволяют разместить на шлеме необходимые защитные элементы. Заявляется, что шлем обеспечивает высокий уровень баллистической защиты.

В основе шлема лежит сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности: он обеспечивает защиту от осколков и пистолетных пуль. Повысить степень защищенности можно будет путем установки дополнительных модулей.