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24.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российские ракетоносцы Ту-160 совершили перелет в ЮАР

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: © AP Photo/Misha Japaridze

Два российских ракетоносца Ту-160 совершили перелет в Южно-Африканскую Республику, заявило Минобороны.

Самолеты приземлились на военно-воздушной базе Вотерклуф (Waterkloof) неподалеку от столицы страны Претории, передает ТАСС.

Эти самолеты входят в состав авиагруппы ВКС России, которая посещает ЮАР по соглашению о военном сотрудничестве.

Прибытие ракетоносцев совпало с открытием в Сочи саммита Россия – Африка. На нем лидер ЮАР Сирил Рамафоса в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и рассчитывает на расширение связей по самым различным направлениям.

Напомним, перелет был анонсирован в понедельник, в Минобороны заявляли, что в составе группы будут два Ту-160, Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

На прошлой неделе сообщалось, что Россия, Китай и ЮАР в ноябре проведут первые в своей истории совместные военно-морские учения недалеко от Кейптауна.


Алексей Дегтярев

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Страны
Китай
Россия
ЮАР
Продукция
Ан-124
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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