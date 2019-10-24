Российские ракетоносцы Ту-160 совершили перелет в ЮАР

Два российских ракетоносца Ту-160 совершили перелет в Южно-Африканскую Республику, заявило Минобороны.

Самолеты приземлились на военно-воздушной базе Вотерклуф (Waterkloof) неподалеку от столицы страны Претории, передает ТАСС.

Эти самолеты входят в состав авиагруппы ВКС России, которая посещает ЮАР по соглашению о военном сотрудничестве.

Прибытие ракетоносцев совпало с открытием в Сочи саммита Россия – Африка. На нем лидер ЮАР Сирил Рамафоса в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией и рассчитывает на расширение связей по самым различным направлениям.

Напомним, перелет был анонсирован в понедельник, в Минобороны заявляли, что в составе группы будут два Ту-160, Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

На прошлой неделе сообщалось, что Россия, Китай и ЮАР в ноябре проведут первые в своей истории совместные военно-морские учения недалеко от Кейптауна.

Алексей Дегтярев