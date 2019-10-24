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24.10.2019
Интерфакс-АВН

Турция возобновит военные действия на севере Сирии, если США и РФ не выполнят обещания - Эрдоган

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Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции
Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если США или России не выполнят свои обещания в соответствии с принятыми соглашениями, Турция продолжит реализацию своих планов на севере Сирии, сообщила в среду турецкая газета "Сабах".

"Никаких изменений в планах не предусмотрено, в случае, если США или Россия не выполнят свои обещания в соответствии с соглашениями", - заявил Эрдоган, подчеркнув, что Турция возобновит военную операцию, если курдские Отряды народной самообороны (YPG) не выйдут за разделительную линию, которая находится примерно в 32 км к югу от границы с Турцией.

По словам Эрдогана, президент России Владимир Путин выразил решимость вывести российские и сирийские войска из сирийского города Камышлы.

Он отметил, что предупредил Путина о возможности, что YPG могут присоединиться к сирийской армии. Тогда вывести войска из города не получится. Путин, в свою очередь, заверил турецкого лидера, что этого не произойдет.

В то же время Эрдоган подчеркнул, что у Турции "нет проблемы с курдами", и "единственной проблемой являются YPG", указывая на то, что это не одно и то же.

Отряды народной самообороны и Рабочая партия Курдистана признаны в Турции террористическими организациями.

В совместном меморандуме между РФ и Турцией, принятом по итогам переговоров президентов двух стран в Сочи накануне, говорилось, что Россия и Турция примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Стороны подтвердили решимость бороться с терроризмом на сирийской территории. "В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Тель-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен", - отмечается в документе.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

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США
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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