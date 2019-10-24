На защиту Украины ведут под конвоем

В первых рядах уклонистов – киевляне

В Ивано-Франковской области военкомы не могут выполнить план по призыву, заявил военный комиссар Владимир Ярмошук на оперативном совещании у губернатора Дениса Шмыгаля.

"Пока что выполнили план на 37 процентов. Богородчанский военкомат показывает самые лучшие темпы выполнения. Далее идут Ивано-Франковский и Надворнянский, после них – динамика уже по нисходящей", – отрапортовал военком.

"Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Мы вызвали четыре тысячи, из них более двух тысяч просто не появились. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. А полиция не слишком хочет нам помогать. Все игнорируют, никто не хочет идти", – посетовал Ярмощук. Причем, по его словам, такая же ситуация и в соседних областях – Львовской, Волынской и других. Призыв фактически сорван, констатировал военком.

Губернатор попросил представителей райадминистраций активизировать информационную кампанию среди призывников. "Ведь ходить по домам, вылавливать ребят и так далее – это смешно, так не должно быть. Надо менять ситуацию, – призвал Шмыгаль. – Больно, что в стране идет война, а мы даже не можем призвать юношей, чтобы они отслужили и были готовыми к любым событиям".

“ Чтобы получить отсрочку, молодой человек оформил брак с женщиной-инвалидом, которая старше его на 57 лет”

Недобор в силовые структуры Украины наблюдается не только в западных регионах страны. Так, еще в конце сентября военный комиссар Киева Сергей Клявин сообщил, что столичные военкоматы обратились в полицию с просьбой разыскать порядка 35 тысяч человек, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу. Нынешним летом в Киеве проводились облавы на призывников. По данным СМИ, полицейские под любым предлогом останавливали молодых людей на улице, задерживали, сажали в автомобили, везли в военкоматы, а потом на распределительный пункт в Дарницком районе. Информация о подобных случаях поступала и из других украинских городов.

Интересный факт имел место в Винницкой области. Там молодой человек оформил брак с женщиной-инвалидом первой группы, которая старше его на 57 лет, и стал ее опекуном, чтобы получить отсрочку от прохождения службы в армии.

Александр Уткин

ЦИТАТА

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Газета "Военно-промышленный курьер",