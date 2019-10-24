Люк Коффи: Грузия может вступить в НАТО по модели США и Великобритании (Грузия online, Грузия)

Эксперт организации Heritage Foundation Люк Коффи выступил в поддержку вступления Грузии в НАТО на условиях нераспространения статьи 5 устава альянса на Абхазию и Южную Осетию — независимые государства, которые Тбилиси продолжает считать своими территориями. Аналитик заявил, что, его мнению, есть несколько полноправных членов блока, которые не полностью подпадают под действие пятой статьи.

"В десятую годовщину саммита в Бухаресте я решил, что пришло время начать поиски новых путей вступления Грузии в НАТО. Для этого нам нужны были новые идеи, изменение старых норм. Суть этой новой идеи состоит в том, чтобы альянс пригласил в свои ряды Грузию целиком, в ее международно признанных границах, включая Абхазию и Цхинвальский регион. Но гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 распространялись бы только на территорию, не оккупированную Россией. В Грузии этот принцип легко сработает, поскольку страна уже заявила о неприменении силы в отношении оккупированных территорий", - заявил эксперт организации Heritage Foundation Люк Коффи.

По словам Коффи, если Грузия уже взяла на себя обязательство не применять силу против этих регионов, почему статья 5 должна гарантировать их безопасность? Вступив в НАТО по этому принципу, Тбилиси повторит прецедент некоторых членов альянса, пояснил эксперт.

"В НАТО есть несколько стран, - продолжил Коффи, - которые являются полноправными членами альянса, но статья 5 распространяется только на определенную часть их территории. К ним относятся Соединенные Штаты. К примеру, Гавайи и Гуам не защищены пятой статьей. Фолклендские острова Великобритании тоже не защищены статьей 5".

Исследователь Heritage Foundation считает, что эти примеры имеют больше параллелей с ситуацией в Грузии, чем модель вступления в Североатлантический альянс ФРГ.

"Я часто слышу о так называемом "немецком варианте. В годы холодной войны Восточная Германия была оккупирована Советским Союзом, а Западную пригласили в НАТО. ГДР стала членом НАТО только после объединения Германии. Мне не нравится эта аналогия, поскольку ситуации в Германии и Грузии разные. Если мы ищем прецеденты, то те, что я перечислил, в большей степени подходят Грузии. То есть страна становится членом НАТО со всей своей территорией, а гарантии статьи 5 распространяются только на ее часть", - пояснил Коффи.

При этом аналитик добавил, что понимает, по какому принципу работает в этой ситуации российская пропаганда. По его словам, заявление о том, что Грузия может лишиться территорий, абсолютно неверны.

"НАТО никогда не должна просить Грузию отказаться от своих территорий. НАТО и не просит об этом. <…> Если бы вопрос стоял так: вступить в НАТО или отказываться от территорий, я бы сказал: не отказывайтесь от территорий", - заключил Люк Коффи.

Напомним, в январе 2018 года эксперт Heritage Foundation опубликовал обширный материал, в котором предлагал в ускоренном порядке принять Грузию в альянс. При этом он говорил о возможности временно отменить действие 5-й статьи Устава альянса, гарантирующей коллективную безопасность. Позже Коффи также заявлял, что Грузия может вступить в НАТО без Плана действий по членству (ПДЧ).