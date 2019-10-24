Армия США может получить первые серийные экзоскелеты уже в 2020 году

Американская армия уже в следующем году может получить на вооружение первый серийный экзоскелет. Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании Lockheed Martin, компания успешно тестирует разработанное ей устройство, предназначенное для повышения выносливости американских военнослужащих.

Источник изображения: topwar.ru

Компания разместила на своём официальном YouTube-канале видео испытаний устройства ONYX Exoskeleton. По словам принимавших участие в испытании, применение экзоскелета при подъеме с грузом на 30-градусный склон и подъем по лестнице, значительно снижают нагрузку на ноги военнослужащих.

Данное устройство было представлено для испытаний в американской армии еще весной прошлого года. В Lockheed Martin заявляли, что полевые испытания пройдут в конце 2018, а серийное производство возможно развернуть уже в 2020 году.

Так называемый экзоскелет ONYX представляет собой систему сервоприводов, крепящихся на ногах и обеспечивающих передвижение по суше. ОNYX самостоятельно приспосабливается к движениям военнослужащего и повышает их силу. Время работы экзоскелета - 8 часов с аккумулятором массой 2,7 кг, 16 часов — с аккумулятором массой 5,4 кг. Масса самой конструкции составляет 6,4 кг. Других данных компания-разработчик не приводит.

В настоящее время почти во всех странах, разрабатывающих новую военную экипировку, ведется разработка экзоскелетов для солдат. Одной из причин, почему солдаты до сих пор не обеспечены такими экзоскелетами, является несовершенство аккумуляторных батарей заявленным характеристикам, а также несовершенство самой конструкции, выражающееся в невозможности эксплуатации экзоскелетов в любых погодных условиях, будь то дождь, снег или песчаная буря.