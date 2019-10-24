Минобороны Индии одобрило закупку вооружений национальной разработки на сумму 465 млн. долл.

ЦАМТО, 23 октября. Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии, возглавляемый министром обороны Раджнатом Сингхом, 21 октября одобрил приобретение для ВС страны вооружений национальной разработки на сумму 33 млрд. рупий (465 млн. долл.).

Как сообщило военное ведомство Индии, в рамках инициативы "Делай в Индии" одобрена реализация трех проектов. В частности, Совет одобрил приобретение неназванного числа противотанковых управляемых ракет третьего поколения и вспомогательных силовых установок (ВСУ) для танков Т-72 и Т-90 Сухопутных войск.

ПТУР третьего позволят поражать бронированные цели в режиме "выстрелил и забыл" и "атака сверху", а ВСУ позволят интегрировать различные улучшения в систему управления огнем танков и вести бой в ночное время суток.

Третий проект предусматривает разработку силами DRDO т.н. "дискретной системы радиоэлектронной борьбы", предназначенной для применения в горной местности. Производство систем будет организовано на предприятии национальной компании-партнера DRDO.

Одобрение DAC направлено на продвижение инициативы правительства "Делай в Индии". Тем не менее, высокопоставленные представители ВС Индии сообщили Jane's, что пройдет какое-то время, прежде чем все это оборудование будет принято на вооружение, поскольку в настоящее время оно находится на различных стадиях разработки. Ожидается, что за этим последует сложный отбор производителей для серийного производства оборудования, что может еще больше отсрочить поставки систем в войска.