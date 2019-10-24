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24.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Индии одобрило закупку вооружений национальной разработки на сумму 465 млн. долл.

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Требования СВ Индии к перспективному ОБТ FMBT расходятся с ранее сделанными заявлениями DRDO
ОБТ FMBT http://armor.kiev.ua.

ЦАМТО, 23 октября. Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии, возглавляемый министром обороны Раджнатом Сингхом, 21 октября одобрил приобретение для ВС страны вооружений национальной разработки на сумму 33 млрд. рупий (465 млн. долл.).

Как сообщило военное ведомство Индии, в рамках инициативы "Делай в Индии" одобрена реализация трех проектов. В частности, Совет одобрил приобретение неназванного числа противотанковых управляемых ракет третьего поколения и вспомогательных силовых установок (ВСУ) для танков Т-72 и Т-90 Сухопутных войск.

ПТУР третьего позволят поражать бронированные цели в режиме "выстрелил и забыл" и "атака сверху", а ВСУ позволят интегрировать различные улучшения в систему управления огнем танков и вести бой в ночное время суток.

Третий проект предусматривает разработку силами DRDO т.н. "дискретной системы радиоэлектронной борьбы", предназначенной для применения в горной местности. Производство систем будет организовано на предприятии национальной компании-партнера DRDO.

Одобрение DAC направлено на продвижение инициативы правительства "Делай в Индии". Тем не менее, высокопоставленные представители ВС Индии сообщили Jane's, что пройдет какое-то время, прежде чем все это оборудование будет принято на вооружение, поскольку в настоящее время оно находится на различных стадиях разработки. Ожидается, что за этим последует сложный отбор производителей для серийного производства оборудования, что может еще больше отсрочить поставки систем в войска.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
DRDO
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