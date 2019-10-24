Генерал оценил систему обороны Крыма после полета B-52 над Черным морем

Многоуровневая система защиты Крыма с земли, воды и воздуха полностью защищает полуостров от американских бомбардировщиков B-52, рассказал "Известиям" бывший заместитель главы ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

В среду, 23 октября, европейское командование ВС США рассказало о тренировочном полете бомбардировщика B-52 в Черном море. В ходе полета самолет отработал взаимодействие с европейскими партнерами. В частности, с Румынией, Украиной и Грузией. Американский бомбардировщик B-52Н пролетел над Черным морем 19 октября и его сопровождал российский истребитель, заявили в Минобороны РФ.

Крым был хорошо защищен еще в советское время, рассказал генерал. Тогда полуостров охраняли две зенитно-ракетные бригады, Феодосийский зенитно-ракетный полк и истребительно-авиационный полк в Бельбеке. Однако существующая сейчас система обороны по боевым возможностям троекратно превосходит оборону Крыма советских времен, рассказал военный эксперт.

"В частности, в виду нового вооружения зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 и С-400. Плюс ПВО Черноморского флота — на кораблях современные ЗРК стоят. Все это работает в единой системе прикрытия ПВО 4-й армии ВВС и ПВО", — сказал Бижев.

Несмотря на то что самолет Boeing B-52H Stratofortress производили в период с 1952 по 1962 год, генерал призвал не игнорировать опасность, исходящую от него.

"Американцы каждый год проверяют металл на "усталость". Если допуск есть, то фюзеляж оставляют в строю, а авионику меняют на современную. Поэтому эти B-52 оснащены современнейшей авионикой, новыми органами управления, они модернизируются", — добавил экс-замглавы ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ.

В начале октября у границ РФ было зафиксировано 42 летательных аппарата, которые проводили разведполеты. Российские истребители поднимались для сопровождения 27 раз, нарушений воздушной границы страны допущено не было.