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24.10.2019
Известия.ru

Истребитель Су-27 сопроводил американский B-52H над Черным морем

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Су-27 19 октября проконтролировал полет стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над Черным морем. Сопровождение велось на всем участке полета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от нее, сообщили в Минобороны 23 октября.

По данным ведомства, сначала за полетом B-52H ВВС США следили при помощи российских средств контроля воздушного пространства.

"Приблизившись к государственной границе РФ, бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа", — цитирует сообщение Минобороны "РИА Новости".

После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.

Ранее в тот же день стало известно, что 19 октября стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения "взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". Как сообщили в европейском командовании ВС США (EUCOM), полет длился около 12 часов и включал в себя тренировки с Румынией, Украиной и Грузией, граничащими с Черным морем.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, речь идет о двух стратегических бомбардировщиках B-52H Stratofortress с бортовыми номерами 60-0025 и 61-0010. Полет проходил 19 октября, самолеты взлетели с британской авиабазы Фэрфорд. К 17:20 мск один из них приблизился к Крыму, сымитировал бомбардировку и в 17:50 начал удаляться.

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Великобритания
Грузия
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Румыния
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