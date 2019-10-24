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24.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Су-27 встретил американский бомбардировщик у границ России

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Российский истребитель Су-27 встретил над Черным морем приблизившийся к границе России американский бомбардировщик B-52H и взял его на сопровождение, сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел еще в минувшую субботу, но Минобороны сообщило о нем только сейчас, передает РИА "Новости".

Как отметили в военном ведомстве, "сначала стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США "при подлете к акватории Черного моря сопровождался российскими средствами контроля воздушного пространства". Приблизившись к госгранице России, бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 и "сопровождался им на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 километров от нее".

После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку Крыма в ходе тренировочного полета над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".



Алина Назарова

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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