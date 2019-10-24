Рособоронэкспорт представляет в Сочи полный комплекс решений для обеспечения безопасности в Африке

ЦАМТО, 23 октября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) принимает активное участие в экономическом форуме "Россия-Африка", который проходит в Сочи с 23 по 25 октября, и координирует участие в нем предприятий российского ОПК.

"Рособоронэкспорт ведет военно-техническое сотрудничество практически со всеми государствами континента, мы хорошо знаем их потребности. 20 африканских партнеров компании формируют около трети нашего портфеля заказов – свыше 14 млрд. долларов, и этот показатель имеет высокую положительную динамику. Только в 2019 году мы провели более 20 встреч с высшими представителями стран Африки и приняли около 30 африканских делегаций на выставках "АРМИЯ" и "МАКС". По их итогам отмечаем: Африке очень интересно российское оружие, а мы можем предложить продукцию для ответа на любой современный вызов безопасности. Более того, Рособоронэкспорт высоко ценит сдержанную позицию своих африканских партнеров в отношении различных антироссийских санкций, которая делает континент открытым для честной конкурентной борьбы", – отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На полях форума "Россия-Африка" Рособоронэкспорт проведет встречи с высшим руководством 15 государств. В ходе переговоров и в рамках выставочной деятельности компания продемонстрирует торговым партнерам из Африки наиболее актуальную для вооруженных сил и других силовых ведомств стран континента продукцию. Кроме того, партнеры ознакомятся с опытом боевого применения техники российского производства в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Сегодня многие государства Африки реализуют крупные программы реорганизации вооруженных сил и их оснащения для противостояния растущим угрозам безопасности: терроризму, наркотрафику, организованной преступности, нелегальной миграции. С широким спектром современной высокотехнологичной продукции, разработанной и производимой Концерном ВКО "Алмаз-Антей", НПК "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш" и Корпорацией "Проект-техника", гости форума могут ознакомиться на стендах этих предприятий в Сочи.

На экспозиции Рособоронэкспорта представлены модели наиболее востребованных на африканском континенте образцов российской военной техники: учебно-боевого самолета Як-130, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", зенитного ракетного комплекса "Тор-М2КМ" и военно-транспортного вертолета Ми-171Ш.

Кроме того, на стенде компании демонстрируются востребованные во всем мире средства оснащения армейских и специальных антитеррористических подразделений: автоматы Калашникова, в том числе новейшей "двухсотой" серии, гранатомет ГП-34, пистолет-пулемет "Витязь-СН" и снайперские винтовки, а также гражданское и служебное оружие "ORSIS", популярное у полицейских подразделений.

На статической площадке форума размещены натурные образцы российской техники: бронированные машины "Тигр", "ВПК-Урал" и "Тайфун", вертолет Ми-35П в обновленном облике, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, а в аэропорту Сочи проходит демонстрация многоцелевого вертолета "Ансат".

На форуме также представлены высокомобильные и эффективные средства противодействия БЛА производства входящего в Госкорпорацию Ростех Концерна "Автоматика", способные перехватывать и подавлять малые и сверхмалые дроны на различных дистанциях: "Сапсан-Бекас", "Луч-ПРО", "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО" и "Рубеж-Автоматика". Эти уникальные средства позволяют надежно защитить особо охраняемые территории, аэродромы и важные инфраструктурные объекты, в том числе топливно-энергетического и атомного комплексов.

"Рособоронэкспорт сегодня готов развивать с африканскими партнерами сотрудничество на уникальных условиях. Мы предлагаем не только прямые поставки российской оборонной продукции, но и реализуем создание различных инфраструктурных проектов в области космической деятельности, заводов по производству стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также баз капитального ремонта и обслуживания техники всех видов вооруженных сил", – добавил А.Михеев.

В рамках форума состоится "круглый стол" "Безопасная Африка", где пройдет обсуждение проблем терроризма, нелегальной миграции, контрабанды и преступности. Ведущие российские производители средств безопасности расскажут об опыте реализации комплекса мер, позволяющих эффективно бороться с основными угрозами безопасности и предупреждать их в условиях африканских стран.

Комплексные решения по наиболее острым для континента проблемам Рособоронэкспорт представит на своем стенде, в плане работы которого публичные презентации по темам: "Средства охраны границ и особо важных объектов", "Российское стрелковое оружие", "Бронеавтомобили российского производства", "Средства оснащения антитеррористических подразделений", "Средства борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".