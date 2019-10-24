Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия

ЦАМТО, 23 октября. Эритрея хотела бы закупить у России ракетные катера, вертолеты и стрелковое оружие, заявил "РИА Новости" в рамках форума "Россия-Африка" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

"Эритрея сегодня активно заявляет о заинтересованности в возобновлении полноценного военно-технического сотрудничества с Россией. Учитывая, что Эритрея достигла мирного договора с эфиопской стороной (после чего с Асмары сняли международные санкции), эта страна заинтересована в закупках вооружений: ракетные катера, вертолеты, стрелковое оружие", – сказал он.

А.Пунчук отметил, что РФ и Эритрея активизировали обмен делегациями, по итогам этих встреч планируется сформулировать предложение на закупку российской техники, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в ноябре прошлого года Совбез ООН единогласно проголосовал за резолюцию, предусматривающую снятие с Эритреи санкций на поставки оружия, а также еще ряда других запретов.

Впоследствии президент России Владимир Путин отменил запрет на поставки оружия этой стране. Управляющий директор судостроительного завода "Вымпел" Олег Гончаров ранее сообщил, что власти Эритреи уже направили коммерческое предложение о покупке ракетного катера "Молния", отмечает "РИА Новости".