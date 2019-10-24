Войти
24.10.2019
ЦАМТО

Александр Михеев: Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1"

364
0
0
ЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК "Панцирь-С1".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 23 октября. Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", контракт завершен, заявил "РИА Новости" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках форума "Россия-Африка".

"Да, контракт завершен. Эфиопская сторона думает о дальнейшем развитии ВТС с нами, конкретных новых заявок от эфиопской стороны пока не поступало", – сказал он.

Как напоминает "РИА Новости", в феврале 2019 года эфиопская телекомпания ETV показала военный парад в Аддис-Абебе, в ходе которого был продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эфиопия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Издания
Военный Парад
Похожие новости
24.10.2019
"Рособоронэкспорт" назвал предполагаемый объем поставок оружия в Африку
03.04.2019
В Бразилии открывается выставка авиационных и оборонных систем
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
18.02.2019
Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию комплексов "Панцирь-С1"
05.12.2018
Рособоронэкспорт на выставке EDEX 2018 в Египте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км