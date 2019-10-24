Александр Михеев: Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1"

ЦАМТО, 23 октября. Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", контракт завершен, заявил "РИА Новости" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках форума "Россия-Африка".

"Да, контракт завершен. Эфиопская сторона думает о дальнейшем развитии ВТС с нами, конкретных новых заявок от эфиопской стороны пока не поступало", – сказал он.

Как напоминает "РИА Новости", в феврале 2019 года эфиопская телекомпания ETV показала военный парад в Аддис-Абебе, в ходе которого был продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".