Имитация атаки: американские B-52 налетели на Крым

Американские бомбардировщики сымитировали удар по Крыму

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США сымитировал нападение на Крым в ходе тренировочного полета. Около недели назад два самолета в рамках учений совершили 12-часовой полет в районе полуострова, а помогали им военные Украины, Грузии и Румынии. Западные военные самолеты постоянно облетают границы России.

Имитацию бомбардировки Крыма совершил стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-52H Stratofortress. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).

Два B-52 совершали тренировочный полет над Черным морем, говорится в релизе. Продолжительность полета составила порядка 12 часов.

По данным PlaneRadar, учебный "налет" на Крым мог быть совершен в рамках учений, прошедших 19 октября. В процессе военной тренировки принимали участие также военные Румынии, Грузии и Украины.

Бомбардировщики B-52 были переброшены из США в Европу еще в марте 2019 года.

"Цель прибытия - совместные тренировки на европейском театре для усовершенствования взаимодействия бомбардировщиков. Эти миссии предоставляют возможность участвовать в совместных операциях с союзниками и партнерами США, а также демонстрировать возможности резервных сил по обеспечению боеготовности", - заявили тогда в EUCOM.

Самолет B-52 Stratofortress производился с 1952 по 1962 годы и стал одним из символов "холодной войны" между СССР и США. Он создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку Советского Союза. На сегодняшний день это основной самолет дальней бомбардировочной авиации Соединенных Штатов.

В конце сентября издание The National Interest сообщило, что бомбардировщик B-52 отрабатывал нанесение удара по Калининградской области. По данным аналитиков, имитация удара по российской территории была совершена в марте 2019 года.

"Самолет осуществил разворот лишь в 96 км от российского воздушного пространства", - говорится в статье.

Военная авиация США и стран НАТО регулярно совершает разведывательные и тренировочные полеты у рубежей Российской Федерации. В марте B-52H Stratofortress был замечен в районе Балтики во время выполнения маневров недалеко от российских границ.

В ходе учений самолет B-52 выполнил имитацию бомбардировки кораблей и баз Балтийского флота.

Как сообщили в Минобороны России, бомбардировщик не приближался к границам страны ближе, чем на 150 км. Когда российские средства противовоздушной обороны (ПВО) начали сопровождать его, он развернулся, передает телеканал "Звезда".

10 января Boeing RC-135V США совершил разведывательный полет над Черным морем. В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.

За пять дней до этого СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров.

В декабре также произошло несколько перехватов. 14 летательных аппаратов провели воздушную разведку у рубежей России за одну неделю, заявили в Минобороны РФ. В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.

В Крыму предложили американским властям лично посетить полуостров вместо того, чтобы проводить разведку с воздуха, изучая масштабы его развития.

"Мы не можем запретить американским самолетам летать возле наших границ, главное - им не переходить черту дозволенного. Если американские власти так уж сильно интересует динамика развития Крыма и его военная мощь, то могут приехать с официальным визитом в российский регион, чтобы перенять опыт России по масштабному развитию территорий", - сказал РИА "Новости" депутат Госдумы России от крымского региона Руслан Бальбек.

Иван Апулеев