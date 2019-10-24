Российский Су-27 проконтролировал полет бомбардировщика США над Черным морем

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Истребитель ВКС РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября бомбардировщика B-52H ВВС США у границ России над Черным морем. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 октября средствами контроля РФ при подлете к акватории Черного моря был взят на сопровождение стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США.

"Приблизившись к государственной границе РФ, бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа и сопровождался им на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от нее", - уточнили в ведомстве.