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24.10.2019
ТАСС

Российский Су-27 проконтролировал полет бомбардировщика США над Черным морем

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Истребитель ВКС РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября бомбардировщика B-52H ВВС США у границ России над Черным морем. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 октября средствами контроля РФ при подлете к акватории Черного моря был взят на сопровождение стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США.

"Приблизившись к государственной границе РФ, бомбардировщик был встречен российским истребителем Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа и сопровождался им на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от нее", - уточнили в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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