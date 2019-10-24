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24.10.2019
Военное обозрение

В ВМСУ заявили о планах применять списанные США катера "Айленд" в Средиземном море

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Военно-морские силы Украины ведут "летопись" ввода в строй списанных американцами катеров прибрежной зоны класса "Айленд". Напомним, что на днях два катера из США морем были доставлены в порт Одессы.

Источник изображения: Думская.net

Теперь в порту проводится "операция" по спуску на воду катеров, ранее принадлежавших Береговой охране США. В "операции" участвуют представители швартовочной команды ВМС Украины.

Первым был спущен катер Р191 "Старобельск". Как сообщается, время его спуска на воду с борта транспортника Ocean Freedom составило около 50 минут. Следом начался спуск катера Р190 "Славянск".

По последним сведениям, буксирами катера отправлены в Практическую гавань, где их будут готовить для использования в составе Военно-морских сил Украины.

Особое внимание привлекает к себе заявление представителя ВМСУ, который объявил, что катера "Славянск" и "Старобельск", а также ещё 4 катера того же класса, которые ожидает Украина, будут "применяться не только в Чёрном море, но и в Средиземном". В этой связи возникает вопрос, какие цели перед списанными американскими катерами ВМС Украины собирается ставить в Средиземноморье? Особенно этот вопрос актуален в связи с тем, что ранее в штабе ВМСУ заявляли о проблемах по поддержанию безопасности в собственных территориальных водах.

Свой ответ на этот вопрос даёт украинский портал "Думская.net":

Источник изображения: Думская.net

Оказывается, собираются поддерживать флоты стран НАТО.

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