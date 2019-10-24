Войти
24.10.2019
ТАСС

На форуме Россия - Африка представили МиГ-35

296
0
0
Один из опытных образцов истребителя МиГ-35 разработки АО "РСК "МиГ"
Один из опытных образцов истребителя МиГ-35 разработки АО "РСК "МиГ".
Источник изображения: Аркадий Колыбалов / "Российская Газета"

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что России есть, что предложить африканскому рынку

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. В рамках саммита и экономического форума Россия - Африка в Сочи ОАК представила образцы гражданcкой и военной продукции, обладающие потенциалом для продвижения на рынке стран Африканского континента. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

"Два самолета SSJ-100 в базовой пассажирской и бизнес-версиях участники саммита смогут увидеть по прилету на стоянке в международном аэропорту Сочи (Адлер). Экспортный вариант авиационного комплекса МиГ-35 будет продемонстрирован непосредственно на территории проведения саммита", - говорится в сообщении.

"Россия обладает огромным опытом и компетенциями в авиационной промышленности. Нам есть, что предложить африканскому рынку. Полагаю, что наших партнеров из Африки могут заинтересовать наши новые гражданские и военные самолеты. С рядом стран уже идут переговоры", - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Страны Африканского континента привлекательны для продвижения всей линейки самолетов ОАК. Мы готовы предложить нашим потенциальным заказчикам различные варианты сотрудничества. Это не только поставки гражданских, специальных или военных самолетов. Мы готовы рассматривать варианты промышленной кооперации на территории континента. Тем более, исторически мы имеем большой опыт сотрудничества со странами Африки", - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Похожие новости
04.03.2019
Русское оружие в Бангалоре
31.08.2017
Все крылья в одну корзину
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
09.06.2016
С-21 на черном фоне
27.01.2015
От «SuperJet» к «Т 50»: Мобилизация ресурсов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км