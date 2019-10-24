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24.10.2019
ЦАМТО

Вторая ДЭПЛ проекта 636.3 "Волхов" для ТОФ будет спущена на воду в декабре

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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка"
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
Источник изображения: © АО "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 23 октября. Вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота будет спущена на воду в декабре на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

"Для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота продолжается строительство серии подводных лодок проекта 636.3. Главное командование ВМФ России в процессе строительства и испытаний этих подводных лодок тесно взаимодействует с представителями "Адмиралтейских верфей", Объединенной судостроительной корпорации, предприятиями, задействованными в кооперации строительства неатомных подводных лодок. Результат этого взаимодействия – реализация новых технических решений по целому ряду систем радиотехнического вооружения и систем жизнеобеспечения подводных лодок 636.3. Серия лодок этого проекта, строящихся для Тихоокеанского флота, учитывает специфику эксплуатации в условиях Дальнего Востока", – сказал адмирал Николай Евменов.

В свою очередь, генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков отметил, что дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" проходит этап предспусковой подготовки на стапеле предприятия. Завершаются монтажные работы, предусмотренные проектной документацией.

Ранее в Адмиралтействе были проанализированы результаты государственных испытаний первой ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" (проекта 636.3), построенной на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота. Морской этап госиспытаний был завершен 10 октября в акватории Балтийского моря. Подводная лодка подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики, выполнив программу испытаний, в том числе и запланированные погружения. В настоящее время на подводной лодке проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Заводские ходовые испытания лодка прошла в августе-сентябре 2019 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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