Ливия стремится к соглашениям с Россией в сфере ВТС, заявили в контактной группе

ЦАМТО, 23 октября. Ливия стремится к новым соглашениям с РФ по линии ВТС, конкретика будет обсуждаться на встречах в рамках саммита "Россия-Африка".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов по итогам встречи с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем.

Ф.Саррадж прибыл в Сочи для участия в саммите.

"Они очень активно хотят выстраивать отношения в ВТС. При этом мы понимаем, что в отношении Ливии существует оружейное эмбарго, поэтому пока сложно, но мы ищем пути, чтобы в рамках международных норм, в рамках закона мы действовали в абсолютно легальном формате", – цитирует "РИА Новости" Л.Деньгова.

Он добавил, что конкретные соглашения будут обсуждаться на встречах, которые состоятся у представителей ливийской делегации на полях саммита "Россия-Африка". "Конкретика будет по результатам встреч", – отметил Д.Деньгов.

Как напоминает агентство, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.