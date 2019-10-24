Войти
24.10.2019
ЦАМТО

Ливия стремится к соглашениям с Россией в сфере ВТС, заявили в контактной группе

280
0
0
Флаг Ливии
Флаг Ливии.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 23 октября. Ливия стремится к новым соглашениям с РФ по линии ВТС, конкретика будет обсуждаться на встречах в рамках саммита "Россия-Африка".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов по итогам встречи с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем.

Ф.Саррадж прибыл в Сочи для участия в саммите.

"Они очень активно хотят выстраивать отношения в ВТС. При этом мы понимаем, что в отношении Ливии существует оружейное эмбарго, поэтому пока сложно, но мы ищем пути, чтобы в рамках международных норм, в рамках закона мы действовали в абсолютно легальном формате", – цитирует "РИА Новости" Л.Деньгова.

Он добавил, что конкретные соглашения будут обсуждаться на встречах, которые состоятся у представителей ливийской делегации на полях саммита "Россия-Африка". "Конкретика будет по результатам встреч", – отметил Д.Деньгов.

Как напоминает агентство, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
18.01.2013
Франция открыла африканский фронт в одиночку
26.06.2012
Атом в кармане
04.06.2012
Сравнение в пользу Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км