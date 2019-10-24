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24.10.2019
ЦАМТО

Россия завершила поставки истребителей Су-30К Анголе

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Су-30К - коммерческий многоцелевой истребитель на базе Су-30 Источник: http://www.karopka.ru/.

ЦАМТО, 23 октября. Россия завершила поставки Анголе истребителей Су-30К. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Завершена поставка наших истребителей Су-30К", – сказал Д.Шугаев 23 октября в эфире телеканала "Россия 24".

Прим. ЦАМТО: в рамках контракта, подписанного в 2013 году "Рособоронэкспортом" и Минобороны Анголы, работы по модернизации 12 истребителей до уровня Су-30КН были возложены на 558 АРЗ (Барановичи, Республика Беларусь).

Модернизация Су-30K предусматривала интеграцию новых ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", усовершенствованной РЛС для идентификации и сопровождения целей с уменьшенной ЭПР.

Номенклатура систем вооружения Су-30КН включает: ракеты РВВ-АЕ класса "воздух-воздух", УР Х-25МЛ, Х-29Т, Х-29Л, Х-31А, Х-31П класса "воздух-земля", корректируемые авиационные бомбы КАБ-1500Кр, КАБ-1500Л, КАБ-500Кр, КАБ-500Л, а также новые средства радиоэлектронного противодействия.

Происхождение Су-30К

Первый контракт по Су-30МКИ от 30 ноября 1996 года предусматривал передачу индийской стороне 40 машин в несколько этапов: поставку истребителей для завоевания превосходства в воздухе Су-30К (8 ед.), разработку многофункционального истребителя Су-30МКИ и его поставку тремя партиями – 10, 12 и 10 машин в 1-й, 2-й и 3-й конфигурациях, модернизацию ранее поставленных Су-30К (8 ед.) и Су-30МКИ (22 ед.), поставку истребителей Су-30МКИ (10 ед.) в окончательной конфигурации. Поставка последней, третьей партии машин по этому контракту была завершена в декабре 2004 года.

В декабре 1998 года с Индией был заключен, а в 1999 году выполнен дополнительный контракт на поставку 10 истребителей Су-30К в рамках кредита, предоставленного Индии российским правительством.

В дальнейшем, после принятия индийской стороной решения о нецелесообразности модернизации 18 истребителей Су-30К, они были заменены по схеме "трейд-ин" на 18 Су-30МКИ в варианте окончательного "технического лица".

Все 18 истребителей Су-30К были возвращены российской стороне и доставлены самолетами военно-транспортной авиации на территорию Белоруссии, что позволило корпорации "Иркут" избежать уплаты таможенной пошлины за ввоз самолетов на территорию России.

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