На форуме "Россия-Африка" представят обновленный Ми-35П

Модернизированный ударный вертолет Ми-35П представили в Сочи на экономическом форуме "Россия-Африка". От предыдущих версий машина отличается новыми двигателями, обновленным прицельным и навигационным комплексом, а также расширенным составом вооружения.

Как сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России", усовершенствованный Ми-35П может использоваться для уничтожения танков и бронетехники, а также в десантном - для перевозки восьми военнослужащих. Кроме того, вертолет может использоваться как санитарный и транспортный.

"Значительно улучшена управляемость вертолета, оптимизирован состав его вооружения. Ми-35П может применяться в условиях высокогорья, в жарком и влажном климате, днем и ночью", - сообщает пресс-служба.

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, в странах Африки эксплуатируется более 250 вертолетов типа Ми-24/35. "Безусловно, это создает огромный потенциал для сотрудничества по обслуживанию, модернизации и обновлению этого парка", - отметил он.

Кстати

В Белграде на военном параде в честь 75-летия освобождения Белграда сербские СМИ по достоинству оценили вертолет Ми-35М. Четыре "Летающих танка", произведенных в Ростове-на-Дону, в августе были поставлены в ВВС Сербии. "Технологические новшества, использованные при создании Mi-24V/VP (Ми-35М), в совокупности увеличивают эффективность вертолета в целых два раза по сравнению с его предшественником Ми-24/Ми-25 и его многочисленными модификациями", - сообщает портал rs.rbth.com.

Николай Грищенко