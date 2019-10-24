Войти
24.10.2019
Российская газета

На форуме "Россия-Африка" представят обновленный Ми-35П

244
0
0
Источник изображения: rg.ru

Модернизированный ударный вертолет Ми-35П представили в Сочи на экономическом форуме "Россия-Африка". От предыдущих версий машина отличается новыми двигателями, обновленным прицельным и навигационным комплексом, а также расширенным составом вооружения.

Как сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России", усовершенствованный Ми-35П может использоваться для уничтожения танков и бронетехники, а также в десантном - для перевозки восьми военнослужащих. Кроме того, вертолет может использоваться как санитарный и транспортный.

"Значительно улучшена управляемость вертолета, оптимизирован состав его вооружения. Ми-35П может применяться в условиях высокогорья, в жарком и влажном климате, днем и ночью", - сообщает пресс-служба.

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, в странах Африки эксплуатируется более 250 вертолетов типа Ми-24/35. "Безусловно, это создает огромный потенциал для сотрудничества по обслуживанию, модернизации и обновлению этого парка", - отметил он.

Кстати

В Белграде на военном параде в честь 75-летия освобождения Белграда сербские СМИ по достоинству оценили вертолет Ми-35М. Четыре "Летающих танка", произведенных в Ростове-на-Дону, в августе были поставлены в ВВС Сербии. "Технологические новшества, использованные при создании Mi-24V/VP (Ми-35М), в совокупности увеличивают эффективность вертолета в целых два раза по сравнению с его предшественником Ми-24/Ми-25 и его многочисленными модификациями", - сообщает портал rs.rbth.com.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
03.07.2019
Россия предлагает африканским странам модернизировать парк советских Ми-24 до уровня Ми-35П+
29.09.2014
В Южной Африке сохраняется интерес к российской военной технике
17.09.2013
«Роствертол» набирает высоту
20.06.2013
Премьерный показ Ка-52 в Ле-Бурже стал началом маркетинговой кампании по его продвижению на мировой рынок
05.02.2009
Механизм давления. Россия готова разорвать ВТС с военными поставщиками Саакашвили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км