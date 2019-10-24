Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер с необъявленным визитом прибыл в иракскую столицу Багдад. Об этом 23 октября сообщает Reuters.

В Багдаде у Эспера запланирована встреча с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди и министром обороны страны Наджахом аш-Шамари. Ожидается, что стороны обсудят процесс переброски военных США из Сирии в Ирак и срок их пребывания в этой стране.

О планах Вашингтона направить в Ирак находившийся в САР контингент Эспер заявил 20 октября. Однако через два дня Багдад потребовал покинуть иракскую территорию, заявив, что военнослужащим был разрешен только транзит.

С 9 октября Турция проводит в Сирии операцию "Источник мира", целью которой объявлено возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе. США, ранее поддерживавшие курдов, объявили об отказе от участия в операции и выводе своих войск.

17 октября Вашингтон и Анкара условились временно прекратить огонь в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией. Идею создания 30-километровой зоны безопасности в Сирии курды раскритиковали. Тем не менее 23 октября в США заявили о выводе всех курдских формирований из зоны.

В тот же день турецкий лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов. Решение двух лидеров приветствовал глава САР Башар Асад.