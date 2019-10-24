Строящийся для ВМС Украины разведывательный корабль доставили на Одесский судоремонтный завод

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Средний разведывательный корабль ВМСУ пр 502Э притянули достраивать на Одесский судоремонтный завод

Вечером 21 октября средний разведывательный корабль, который строился на киевском заводе "Кузница на Рыбальском" [для ВМС Украины], притянули на судоверфь "Украина", что в Одесском морском торговом порту.

Корабль был построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в СРК, шифр "Лагуна". Спущен на воду в Киеве 23 апреля этого года, а в начале октября "Кузня" отправила его в доке сплавляться вниз по Днепру.

Какие характеристики будет иметь новый корабль, и какое оборудование на нем будет устанавливаться, пока неизвестно.

Примечание: Возможное разведоборудование корабля:

20 октября в Херсоне разведчик лишился дока и сутки его буксировали в Одессу.

Длина корабля 54,8 метров, ширина 9,8, водоизмещение 1220 тонн. Скорость траулера проекта 502ЭМ - 11,6 узлов (возможно скорость будет выше). Дальность 7200 миль, автономность 28 дней.

Фото Владимира Трофимова