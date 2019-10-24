Войти
24.10.2019
bmpd.livejournal.com

Строящийся для ВМС Украины разведывательный корабль доставили на Одесский судоремонтный завод

394
0
0

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Средний разведывательный корабль ВМСУ пр 502Э притянули достраивать на Одесский судоремонтный завод

Вечером 21 октября средний разведывательный корабль, который строился на киевском заводе "Кузница на Рыбальском" [для ВМС Украины], притянули на судоверфь "Украина", что в Одесском морском торговом порту.

Корабль был построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован в СРК, шифр "Лагуна". Спущен на воду в Киеве 23 апреля этого года, а в начале октября "Кузня" отправила его в доке сплавляться вниз по Днепру.

Какие характеристики будет иметь новый корабль, и какое оборудование на нем будет устанавливаться, пока неизвестно.

Примечание: Возможное разведоборудование корабля:

20 октября в Херсоне разведчик лишился дока и сутки его буксировали в Одессу.

Длина корабля 54,8 метров, ширина 9,8, водоизмещение 1220 тонн. Скорость траулера проекта 502ЭМ - 11,6 узлов (возможно скорость будет выше). Дальность 7200 миль, автономность 28 дней.

Фото Владимира Трофимова

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Лагуна
Похожие новости
25.04.2018
Ан-70 плюс зарубежные комплектующие. Украина показала Ан-77
08.12.2015
"Укроборонпром" пообещал харьковским предприятиям новые заказы
02.04.2014
Дмитрий Рогозин: Россия заинтересована в расширении ВТС с Белоруссией
01.06.2011
Десятки новых самолетов поступят в ВТА до 2020 года - Командующий
30.05.2011
Русские крылья над Перуанскими Андами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км