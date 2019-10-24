Роскосмос может изменить программу полетов на МКС, если NASA закажет места в "Союзах"

При этом в госкорпорации отметили, что такие изменения в программе будут болезненны

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Роскосмос готов внести изменения в программу полетов российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), если NASA понадобится помощь и американская сторона закажет дополнительные места в кораблях "Союз". Эти изменения в программе будут болезненны, сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Пока были резервные места и возможность их продавать, мы их продавали. Сейчас резервных мест нет, но если [у NASA] будет какое-то чрезвычайное состояние, конечно, будем думать, как переделывать программу. Если нам придется менять программу, это будет болезненно, но будем оптимизировать, исходя из общих соображений", - сказал Крикалев журналистам на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

По его словам, на данный момент американская сторона надеется, что новые пилотируемые корабли США полетят в 2020 году. "Мы надеемся тоже, потому что для нас продажа мест не является самоцелью. Наша цель - выполнение программы, мы работаем с партнерами, будем помогать друг другу в случае плохого развития событий, но надеемся, что плохого не будет. Тем более, что, как сказал глава NASA [Джеймс] Брайденстайн, в конце [этого] года у них должен состояться еще один тестовый полет [нового корабля], и если все пройдет хорошо, то ничего не надо будет менять", - отметил исполнительный директор Роскосмоса.

Ранее Брайденстайн сообщил на пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса, что NASA не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, обсуждал ли глава NASA вопрос доставки американских астронавтов на МКС на российских кораблях с Крикалевым, Брайденстайн подчеркнул, что подобные переговоры ведут сейчас космические ведомства двух стран.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация готова обсуждать с NASA доставку американских астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз". По его словам, сейчас госкорпорация ждет, когда "американские коллеги объявят о том, что ситуация требует действительно каких-то чрезвычайных мер", тогда вопрос будет обсуждаться. Крикалев ранее сообщил журналистам, что Россия не будет запускать третий пилотируемый корабль "Союз МС" в 2020 году, поскольку такой полет не планировался, а построить корабль в необходимые сроки не получится.

О пилотируемых полетах

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". В настоящее время несколько американских компаний разрабатывают для NASA новые космические корабли для пилотируемых полетов.

Корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon - модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.