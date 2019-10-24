В Минске считают надуманной угрозу Европе со стороны России

Минск. 22 октября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась назвал надуманной наличие военной угрозы странам Европы со стороны России.

"На наш взгляд, конечно, это надуманная угроза. Всерьез рассматривать вторжение группировок войск со стороны России (...) мне кажется, любой человек, который занимается военной аналитикой, не будет", - сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

Комментируя предстоящие учения НАТО Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"), госсекретарь заметил, что само их название вызывает вопрос - от кого защищает. "Очевидно, что цель учения - отработка вопросов противодействия мнимой угрозе с Востока", - отметил он. По словам Зася, тема якобы угрозы с Востока умышленно "раскачивается" для того, чтобы "выбить преференции со стороны блока НАТО для оборонных расходов".

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Президент Белоруссии ранее выражал обеспокоенность предстоящими масштабными учениями НАТО в Польше. Он также заявлял, что ему вместе с президентом России Владимиром Путиным нужно будет решить, как обезопасить себя во время их проведения.