В Пентагоне попросили дать курдам отсрочку для отхода от границы с Турцией

Курдским формированиям следует дать дополнительное время для отхода из зоны безопасности на северо-востоке Сирии до возобновления операции Турции. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Как подчеркнул глава Пентагона в интервью CNN, курды в составе вооруженной коалиции "прикладывают реальные усилия для выхода из зоны вовремя". Об этом во вторник, 22 октября, сообщило ТАСС. "Но если им потребуется немного больше времени, то им следует выделить немного больше времени", — сказал Эспер.

По его информации, решение Анкары о приостановке на 120 часов военной операции "Источник мира" соблюдалось, хотя происходили и столкновения.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что курдские бойцы отойдут на расстояние 30 км вглубь Сирии в течение 150 часов. Курды начнут оставлять позиции начиная с завтрашнего дня, отметил он.

Со своей стороны курдские формирования оповестили Вашингтон о том, что все их бойцы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии "Источник мира". Ее целью является зачистка террористического коридора на южных границах Турции и обеспечение безопасности в регионе. Операция направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ).

17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии на 120 часов, за это время курды должны уйти из 30-километровой "безопасной зоны". После этого президент США Дональд Трамп сообщил о "полной паузе" в турецкой операции в Сирии.