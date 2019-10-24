Эксперты в США заявили о "странном" итоге бомбардировки бывшей военной базы в Сирии

Американские СМИ публикуют материалы, в которых рассказывается о странностях при бомбардировке базы армии США на севере Сирии.

Источник изображения: PLANET LABS INC

Речь идёт о военном объекте, расположенном неподалёку от городу Кобани. В своё время там (район Лафарж) располагался цементный завод. Во время противостояния террористической группировке ИГИЛ (*запрещена в России) американцы оборудовали территорию под военную базу, создав там склады боеприпасов, ГСМ, тренировочный кластер для курдских отрядов, штаб операции и многое другое.

16 октября в США сообщили, что после выхода американского контингента авиация разбомбила территорию военного объекта, чтобы материальная база не досталась турецкой или сирийской армиям. Официальное заявление: "Удар для ухудшения военной полезности объекта".

Источник изображения: PLANET LABS INC

Фото базы от 12 октября, до бомбардировки (PLANET LABS INC.)

На этом фоне в сети публикуются фотографии, проанализировав которые, эксперты США заявили, что удар с воздуха по базе носил в большей степени символический характер. Большинство объектов на территории военной базы сохранились, включая основные ангары для размещения военной техники и вооружений. В целости и сохранности осталось большинство складских помещений.

В этой связи эксперты в США задались вопросом, значит ли это, что задача ставилась по уничтожению ключевых объектов военной базы, где готовили курдские отряды, или же бомбардировка объекта не была выполнена лётчиками должным образом?

Источник изображения: PLANET LABS INC

Фото 22 октября (после бомбардировки)

Фото PLANET LABS INC. Источник изображения: PLANET LABS INC

Судя по всему, в СМИ США ожидали увидеть после авиаудара пепелище на месте бывшей американской базы в районе Айн-Исса - Кобани.

Напомним, что личный состав ВС США с этой базы в районе Кобани был выведен на территорию Ирака. При этом в Вашингтоне заявили, что курдские силы с этих территорий отошли южнее - вне 30-км зоны у турецких границ.