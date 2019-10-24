Войти
24.10.2019
Lenta.ru

В России для космических туристов построят специальный корабль

302
0
0
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

"Роскосмос" построит специальный корабль "Союз" для космических туристов. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев

Он пояснил, что для управления им потребуется всего один профессиональный космонавт вместо экипажа из командира и двух бортинженеров. "Какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее", — отметил он.

Крикалев уточнил, что контракт с будущими пассажирами такого "Союза" еще не заключен. В феврале "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.

С октября 2019 года американское агентство НАСА получило право заниматься космическим туризмом. Доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) планируется осуществлять на американских пилотируемых кораблях в рамках коммерческого использования околоземной орбиты.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Space Adventures
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
04.10.2019
Космическая программа ОАЭ: научное исследование или политическая пропаганда? (Sasapost, Египет)
29.07.2019
Сбой компьютера: в Японии ракета упала в океан
20.09.2016
Российская лунная программа может стать туристической
19.09.2014
Но только - до 17-го года
28.09.2011
На Марс через Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км