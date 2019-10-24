В России для космических туристов построят специальный корабль

"Роскосмос" построит специальный корабль "Союз" для космических туристов. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев

Он пояснил, что для управления им потребуется всего один профессиональный космонавт вместо экипажа из командира и двух бортинженеров. "Какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее", — отметил он.

Крикалев уточнил, что контракт с будущими пассажирами такого "Союза" еще не заключен. В феврале "Роскосмос" и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.

С октября 2019 года американское агентство НАСА получило право заниматься космическим туризмом. Доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) планируется осуществлять на американских пилотируемых кораблях в рамках коммерческого использования околоземной орбиты.