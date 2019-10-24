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24.10.2019
ТАСС

Космонавты РФ протянут кабель из американского сегмента МКС для подключения модуля "Наука"

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МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС
МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: Изображение: NASA

Источник в ракетно-космической отрасли отметил, что завершить работы получится только после стыковки модуля со станцией

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские космонавты во время выходов в открытый космос протянут из американского сегмента силовой кабель для подключения многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Космонавтам необходимо смонтировать кабель питания модуля и его оборудования от американского сегмента. Для этого нужно кабель протянуть через ФГБ [функционально-грузовой блок "Заря"] по наружной поверхности через служебный модуль до МЛМ", - отметил собеседник агентства.

Эти работы начали проводить космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос в 2013 году. Другой источник добавил ТАСС, что завершить их получится только после стыковки МЛМ с Международной космической станцией.

"Некоторые кабельные трассы нужно будет укладывать, когда придет модуль, для этого будет несколько выходов", - пояснил источник.

Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М.В. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что МЛМ планируют отправить на космодром Байконур, 15 января 2020 года. Запуск модуля намечен на ноябрь 2020 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
США
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
2020-й год
Байконур
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