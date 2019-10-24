Римский университет выиграл право бесплатного запуска сверхмалого спутника на российской ракете "Союз" для отслеживания миграции животных

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Римский университет Сапиенца выиграл конкурс Международной федерации астронавтики (IAF) и АО "Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") на право бесплатного запуска сверхмалого спутника-кубсата на орбиту Земли.

В рамках второго дня работы Международного аэронавтического конгресса, проходящего в столице США, были подведены итоги конкурса, организованного IAF и "Главкосмос Пусковые Услуги".

"Первое место занял Римский университет Сапиенца", - сообщила на посвящённой итогам конкурса пресс-конференции директор по маркетинговым коммуникациям "Главкосмос Пусковые Услуги" Людмила Савельева.

Студенты из Италии совместно с университетами Тель-Авива (Израиль) и Найроби (Нигерия) представили проект SIMBA (Система по улучшению мониторинга поведения диких животных). CubeSat созданный международной командой, будет отслеживать поведение в естественной среде обитателей Национального парка Кении. Для этого планируется разместить на определённых животных различных видов и размеров специальные датчики (от птиц до крупных млекопитающих), а спутник будет собирать и передавать информацию об их миграции.

Второе место в конкурсе занял проект GRBAlpha, объединивший студентов из Словакии, Венгрии и Японии. По планам, их CubeSat должен стать первым в спутниковой группировке, которая будет изучать излучение гамма-лучей.

Третье место завоевал совместный проект по изучению влияния космической радиации на работоспособность электроники французских студентов. Учащиеся представляют Страсбургский северо-восточный университет (ECAM STRASBOURG-EUROPE) и Международный космический университет Франции (The International Space University, г. Шильтигхейме, Франция).

Лауреаты получат специальные условия по отправке своих кубсатов на орбиту.

Всего было представлено шесть проектов. Это, помимо победителей, стартапы индийского университета и иранской команды инженеров, а также проект университета Ирана.

Участники, занявшие 2 и 3 места, были отмечены специальными призами конкурса.

"Это позволяет нам установить отличные отношения с молодыми командами, которые завтра могут вырасти в успешный бизнес, обеспечивая дальнейший рост космической отрасли, в котором мы все нуждаемся. Надеюсь, что проведение конкурса послужит отличным примером и вдохновит другие команды двигаться вперед, представляя новые смелые исследования и проекты" - сказал на пресс-конференции генеральный директор "Главкосмос Пусковые Услуги" Александр Серкин.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с южнокорейским спутником CAS-500-1 запланирован на 2-3 кварталы 2020 года с космодрома Байконур. В качестве попутной нагрузки на орбиту будут выведен и ряд малых космических аппаратов - кубсатов весом один килограмм.