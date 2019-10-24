The Star (Канада): реальный вызов для Украины — закончить конфликт, начатый поддерживаемыми Россией сепаратистами

Украина оказалась втянута, помимо прочего, во внутреннюю политику США, отмечает автор. Она выражает преимущественно взгляды тех, кто считает — на Украине и за её пределами, — что "нашим главным врагом является Россия", а НАТО был бы значительно сильнее, если бы Украина находилась внутри альянса.

Киев, Украина - Анна Захарова сидит на краю кровати в городе Калгари. Она открывает свой компьютер и, просматривая "Фейсбук", видит посты своих канадских друзей, которые где-то проводят отпуск, посещают концерты. Однако затем она неизбежно наталкивается на более мрачные сообщения с родины. Погиб еще один друг.

Эта новость производит тягостное впечатление. Она ощущает себя беспомощной.

"Возникает такое чувство, что ты предатель, поскольку ты уехала, а многие другие остались", - говорит она. Захарова уехала из украинского Крыма в тот момент, когда Россия более пяти лет назад проводила аннексию полуострова.

Эта аннексия спровоцировала продолжающийся конфликт на востоке Украины, где борьба против поддерживаемых Россией сепаратистов оказывает влияние на жизнь миллионов людей. Эта война уже так долго продолжается без особых перемен, что легко забыть о том, что она вообще есть.

"Ты пытаешься поддержать этих людей, привлечь к ним внимание, но также понимаешь, что все это происходит где-то далеко, а люди здесь заняты своими собственными делами, - говорит Захарова. - Я не знаю, но у меня такое чувство, что никому до этого нет дела".

Украина ежедневно попадает в заголовки газет, поскольку она оказалась втянутой в американскую политику, особенно после пресловутого телефонного разговора, состоявшегося этим летом между президентами обеих стран.

В Соединенных Штатах этот разговор послужил поводом для проведения расследования относительно возможного импичмента. Вместе с тем на Украине эта беседа по телефону не является важной новостью, и люди там хотят, чтобы фокус был направлен на войну. Несмотря на равнодушное отношение к возникшему скандалу, он может иметь существенное значение.

"Этот скандал, несомненно, окажет воздействие на Украину, потому что мы будем представлены либо как сторонники демократов, либо как сторонники республиканцев", - говорит Евгения Горюнова, профессор политологии Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. - Украина рискует потерять политического союзника и лишиться военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Поэтому это весьма острый вопрос".

А поддержка украинским вооруженным силам необходима, и по многим направлениям.

С поля боя в Киев

Вячеслав Бевз надевает теплую камуфляжную куртку и зашнуровывает рабочие ботинки. Его одежда сегодня очень сильно отличается от той, которую он носил, будучи священником одной из киевских церквей.

Шагая по опавшим листьям, он приближается к расположенной в городе воинской части и проходит в холодное кирпичное здание, где расположен реабилитационный центр. Он на добровольной основе выполняет функции военного капеллана, и работы у него хватает.

В этой комнате размещены четверо солдат. У троих ампутации, а четвертый лежит с подвешенной ногой.

Самоубийства и наркотическая зависимость становятся все более серьезными проблемами среди ветеранов войны, говорит Бевз. Он беспокоится о каждом солдате, который возвращается домой с серьезной инвалидностью.

Однако Егор встречает Бевза с улыбкой, а в это время Дана Скалли и Фокс Малдер из сериала The X-Files на экране стоящего в углу телевизора распутывают очередное паранормальное дело. Егор не хотел называть свою фамилию, но согласился попозировать для фотографии.

На его левой ноге полученное в бою ранение, а правая нога ампутирована выше колена. Это не старые раны, однако сообщения о ежедневных ранениях и гибели солдат больше не попадают в заголовки международных средств массовой информации, они просто добавляются к общей военной статистике.

Егор родом из одного города на востоке Украины, который в сейчас оккупирован пророссийскими войсками. Он оставался там, пока его мать не умерла от ракового заболевания, поскольку из-за конфликта не могла получить никакого лечения. Вскоре после этого умерла и бабушка. Тогда он решил, что больше терпеть уже не может.

"Запрещалось говорить что-нибудь негативное о Путине или о Сталине. А я был настроен патриотично, и поэтому решил пойти в армию", - рассказывает он.

Егор работал военным медиком до тех пор, пока не получил ранение в результате взрыва мины.

Егор обменивается шутками с другими солдатами, - в процессе надевания протеза он переворачивает его и бьет им себя по голове. Никакой жалости по отношению к самому себе у него нет; вместо этого он беспокоится о будущем Украины. Он не голосовал за нового президента Украины Владимира Зеленского, который раньше был комедийным актером.

В ходе своей предвыборной кампании Зеленский обещал, что его приоритетом будет прекращение войны. По мнению Егора, это свидетельствует о неправильном понимании динамики конфликта. Другие солдаты кивают в знак согласия.

"Россия не собирается сдаваться, - говорит он через переводчика. - Любой отвод войск с нашей стороны ослабит наши позиции и будет выгоден для них. Россия продолжит экспансию в восточную Европу, если мы не будем противодействовать этому".

Украинцы особо не стесняются, когда дело доходит до обвинения России в том, что она пытается - и в некоторых случаях успешно - разрушить их страну, одну ее часть за другой.

К приглушенной панике по поводу возможности утраты суверенитета страны добавляется еще и осознание того, что международное сообщество перестало обращать внимание на этот конфликт.

Недавно Россия была вновь принята в Совет Европы, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывает мировых лидеров к тому, чтобы они позволили России вернуться в "Группу семи" (G7). Россия была лишена права принимать участие в работе двух этих объединений из-за аннексии Крыма.

С точки зрения Анны Захаровой в Калгари, это свидетельствует о том, насколько короткой является международная коллективная память. С ней согласна и Горюнова, профессор политологии.

"Как мы видим, бизнес иногда является более важным, чем демократические ценности", - говорит она.

Подобная забывчивость вызывает разочарование у солдат, а также приводит в бешенство тех, кто пытается проинформировать об этом мировую общественность.

Аля Шандра является главным редактором англоязычного новостного портала "Евромайдан пресс", который начал работу во время революции 2014 года. Ее веб-сайт фокусирует внимание на конфликте на востоке Украины, а также не препятствиях при проведении реформ внутри страны.

Этим летом Шандра стала соавтором исследования, в котором были проанализированы электронные письма, "слитые" в мировую паутину хакерской группировкой под названием "Украинский киберальянс". В основном речь там идет об электронной почте Владислава Суркова, влиятельного помощника российского президента Владимира Путина.

Этот доклад был напечатан британским Королевским объединенным институтом оборонных исследований (Royal United Services Institute), а что касается упомянутых электронных писем, то их подлинность была подтверждена Цифровой криминалистической исследовательской лабораторией Атлантического совета (Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab). Кремль утверждает, что опубликованные сообщения не имеют к Суркову никакого отношения, поскольку он якобы вообще не пользуется электронной почтой.

Авторы доклада, основываясь на электронных письмах Суркова и его коллег, показывают, как русские агенты создают хаос и используют информационную войну для создания такого мира, в котором невозможно отличить правду от создаваемой ими альтернативной реальности. А использование подобных приемов направлено, в конечном счете, на продвижение российских интересов.

"Украина, на самом деле, является испытательной площадкой для российской гибридной войны, которую та затем экспортирует в другие страны", - подчеркивает Шандра.

По ее словам, возвращающиеся с линии фронта солдаты - это реальность для Украины, однако лишь один из фрагментов этого конфликта, хотя и наиболее видимая его часть. А вот и другие методы, о которых идет речь в упомянутых электронных письмах: оказание влияния на политические объединения, создание групп активистов для поддержки сепаратизма в различных регионах, а один из авторов посланий даже предложил "использовать террористические атаки на объекты инфраструктуры, транспорта и коммуникаций".

"Все эти вещи, все предпринимаемые Россией действия, направлены на достижение конечной цели - создать виртуальную реальность и подталкивать целевую страну к принятию выгодных для России решений, - подчеркивает Шандра. - И пока, на мой взгляд, эта деятельность является весьма успешной".

Мир или капитуляция?

С начала октября на улицах Киева вновь происходят протестные акции. Люди протестуют против намерения президента Зеленского подписать временное мирное соглашение, которое позволило бы провести местные выборы в Донбассе до предоставления этому региону специального статуса и автономии.

По словам президента Украины, это шаг направлен на выполнение его обещания относительно завершения конфликта, поскольку он дал слово, что выборы не будут проводиться "под дулом автоматов". По мнению протестующих, подобный шаг является капитуляцией и означает потерю еще одного региона страны.

Эти протесты свидетельствуют о противоречии между желанием защитить целостность Украины и стремлением залечить ту рану, боль от которой чувствуют сотни тысяч людей, продолжающих жить в зоне конфликта.

"Одна из проблем, с которой Зеленский сталкивается сегодня, состоит в том, что все хотят окончания войны", - говорит Илья Куса, эксперт в области международной политики Украинского Института будущего.

"С другой стороны, люди не хотят заключения какого-либо соглашения с Россией, потому что они считают Россию агрессором. И поэтому новому правительству очень сложно даже пытаться говорить на эту тему", - добавил он.

По словам Горюновой, следует посмотреть на то, какой будет ситуация в том случае, если завершение конфликта станет возможным.

"Речь идет о тех людях, которые живут в условиях оккупации уже в течение пяти лет, - говорит она. - Они смотрят российское телевидение, которое воздействует на сознание людей там, а также на некоторых людей здесь, и они, действительно, верят в то, что мы на Украине фашисты и нацисты".

Зеленский обещал закончить этот конфликт, - именно поэтому весной нынешнего года за него проголосовали 73% избирателей, и у него по-прежнему очень высокий уровень популярности.

Защита мирных жителей

Зима не за горами, а это самый сложный период для тех, кто живёт в зоне конфликта. Международный комитет Красного Креста в течение пяти лет пытается оказать помощь самыми разными способами - предоставляет материалы для изоляции и обогрева домов, участвует в строительстве дорог в тех местах, где жители в результате конфликта оказались полностью отрезанными от цивилизации.

"Ситуация для некоторых людей была бы проще, если бы можно было их переселить, - говорит Флоранс Жиллетт (Florence Gillette), глава делегации Красного креста на Украине. - Проблема в том, что это их дома. Вы понимаете это? Вы просите этих людей оторваться от своих корней".

Всего около 13 тысяч украинцев погибли в результате конфликта на востоке Украины. По данным ООН, из этого числа примерно 3300 человек были мирными жителями, а еще 9 тысяч мирных жителей получили ранения. Более 1,5 миллиона человек оказались перемещенными лицами внутри Украины.

Жиллетт надеется на то, что мир наступит, однако ее беспокоит судьба простых людей, которые заплатят свою цену в том случае, если все предпринимаемые в этом отношении действия окажутся безуспешными. Она наблюдала за подобными процессами в других местах, и всегда страдали мирные жители в том случае, если стороны конфликта не могли договориться о полном выводе войск.

И Горюнова, и Куса выражают озабоченность по поводу того, будут ли поддерживаемые Россией силы выполнять условия договоренностей. В конечном итоге уже сейчас действует соглашение о превращении огня, однако оно каждый день нарушается.

Международная поддержка

Хотя конфликт на Украине, возможно, уже не является самой важной проблемой для многих людей, международная помощь продолжает поступать от западных союзников, включая Канаду. Помощь эта приходит в виде подготовки военных и полицейских сил, а также в виде финансовых средств и поставки вооружений.

Если телефонный разговор между Трампом и Зеленским добавил что-то и в области коллективного сознания, так это вопрос о том, что Украина зависит от международной помощи. Предоставляемая помощь и подготовка кадров не позволят этой стране победить Россию, но, по крайней мере, это дает возможность Украине противостоять ее давлению в этом конфликте.

"Даже тот факт, что эти ребята находятся здесь, добавляет немного моральной силы", - говорит военный консультант Глен Грант (Glen Grant).

"Однако при этом, несомненно, возникают ожидания, которые не будут оправданы. Если Россия вторгнется и начнет наступление, то будет ли Канада, на самом деле, воевать? Или ее граждане просто упакуют свои чемоданы и уедут? И это серьезный вопрос. Его задают украинцы каждый день".

После службы в британской армии Грант занимается оказанием помощи странам Восточной Европы в реформировании постсоветских вооруженных сил. Оценивая поддержку Украины, он считает, что западные союзники не выполняют своих обязательств.

"Они колеблются и пытаются не вмешиваться, - говорит Грант. - На мой взгляд, НАТО в настоящее время была бы значительно сильнее, если бы Украина находилась внутри этого альянса, а не за его пределами. Потому что нашим главным врагом является Россия. То есть, если эти люди борются против России, а мы не считаем, что это важно для НАТО, то тогда нам на самом деле следует вновь все основательно продумать".

"В какой-то момент придется позаботиться о ситуации на передовой линии, и, похоже, это время уже наступило".

В чьих интересах?

Грант и Шандра высказывают один и тот же основной аргумент: международное сообщество должно принимать участие в событиях на Украине, исходя из собственных интересов, если они не беспокоятся об украинцах, погибающих на передовой линии фронта. Однако Шандра больше озабочена применением манипулятивных приемов, возвращающих нас во времена холодной войны.

Мы уже знаем, что Россия способна распространять фальшивую историю о мигрантах, насилующих ребенка в Германии, и вмешиваться в американские выборы 2016 года, и скоро мир за пределами Украины поймет, насколько эффективной может быть эта тактика, считает Шандра.

"И то, что в Европе или в Канаде нет никаких танков, и никакие ракеты не запускают в сторону Канады, не означает, что там нет войны. Конечно, она есть", - подчеркивает она.

Сара Лавринюк - независимый канадский журналист, освещает события в Восточной и Центральной Европе для корпорации "Си-би-си" (CBC) и газеты "Торонто стар" (Toronto Star) в рамках программы Гордона Синклера (Gordon Sinclair) "Разъездной репортёр" (Roving Reporter).

Сара Лавринюк (Sarah Lawrynuik)