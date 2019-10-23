На бывшую американскую базу в Сирии приземлились российские вертолеты

Первые российские вертолеты с авиабазы Хмеймим приземлились на военный аэродром Эт-Табка в провинции Ракка на севере Сирии. Этот стратегический объект контролировался американской армией и был покинут военными США буквально несколько дней назад.

Авиабаза Эт-Табка до 2014 года была крупным и хорошо защищенным военным объектом сирийской армии. С ее территории можно было контролировать всю северо-западную территорию страны. После начала сирийской войны аэродром стал переходить из рук в руки. Сначала его захватили боевики ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ). В 2017 году боевиков с базы выбили отряды сирийской оппозиции. Перед отходом террористы постарались уничтожить всю инфраструктуру, взрывая взлетно-посадочные полосы и аэродромные здания. После этого на базе появились военнослужащие США. Правда, американские военные не стали "заморачиваться" с восстановлением инфраструктуры аэродрома, оставив все как есть.

Сейчас базу в Эт-Табке восстанавливают сирийские военные. Они организовали боевое охранение объекта, засыпают гравием воронки на "взлетке", вывозят хлам, оставшийся после предыдущих "хозяев". Перебазировались на базу несколько вертолетов российских ВКС. Их основная задача - обеспечить безопасность этого района и поддержать с воздуха подразделения сирийских войск.

Основная задача ВКС РФ - обеспечение безопасности этого района и поддержка сирийских войск

Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, авиабазу можно использовать как аэродром передового базирования для контроля северо-восточной части Сирии. "Наши вертолеты там уже появились, зашла колонна аэродромно-технического снабжения и обеспечения, а значит, военные рассчитывают там обосноваться надолго", - убежден эксперт. С территории базы на вертолете можно буквально за час долететь до крупных городов на севере Сирии - Алеппо, Ракки и Дейр-эз-Зора. Раньше российским летчикам, взлетавшим с Хмеймима, для этого требовалось около четырех часов. "Вообще вся северо-восточная часть Евфрата с этого аэродрома может контролироваться, конечно, возвращение Эт-Табки под контроль сирийской армии это большой успех", - сказал Мураховский.

Александр Степанов