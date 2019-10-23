Карту Вселенной "Спектра-РГ" обнародуют в 2025 году

Карту Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-Рентген-Гамма" (Спектр-РГ), можно будет увидеть уже через шесть лет. Об этом 22 октября сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление научного руководителя проекта Рашида Сюняева.

"Я думаю, через пару лет после завершения обзора неба мы сделаем ее открытой для всего мира", — рассказал эксперт во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве. В течение четырех лет специалисты будут вести обзор всего неба. За это время на небесную карту нанесут миллионы объектов, отметил Сюняев.

Кроме того, "Спектр-РГ" может улавливать излучение в более широком диапазоне энергий, чем американский телескоп "Хаббл".

Ученые рассчитывают, что обсерватория сможет работать и после истечения гарантийного срока, заявил во время пресс-конференции заместитель начальника комплекса "НПО им. Лавочкина" Илья Ломакин.

"Шесть лет — это гарантийный срок. Что касается дальнейшего существования аппарата, то мы будем его поддерживать и работать столько, сколько он сможет давать данные", — сказал Ломакин.

О строительстве астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" для создания широкомасштабной карты Вселенной стало известно еще в 2017 году. Она позволит увидеть около 3 млн сверхмассивных черных дыр и зафиксировать около 100 тыс. скоплений галактик. Эти данные помогут ученым найти ответ на вопросы о том, как проходила эволюция галактик.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигла рабочей точки, находящейся в 1,5 млн км от Земли. Конечная цель полета находится в точке Лагранжа L2, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли.