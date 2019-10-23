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23.10.2019
Российская газета

Путин и Эрдоган не стали обсуждать новые контракты на С-400

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Источник изображения: rg.ru

Президенты России и Турции во время переговоров, которые продолжаются в Сочи, не стали поднимать тему новых контрактов на ракетные комплексы С-400.

Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"[Тему С-400 Путин и Эрдоган] не обсуждали", - ответил журналистам Шугаев на соответствующий вопрос.

При этом в целом этот вопрос находится в развитии, добавил он.

"Поэтому посмотрим, как будут развиваться события", - приводит его слова РИА Новости.

Шугаев также отметил, что в ходе саммита Россия-Африка, который начнется в Сочи в среду, 23 октября, не ожидается подписания контрактов на поставки оружия на Черный континент.

"Форум все-таки посвящен общим проблемам двустороннего взаимодействия", - пояснил чиновник. И добавил, что выставка российских вооружений в рамках саммита состоится, и там гости смогут ознакомиться с лучшими образцами.

При этом в целом, по мнению Шугаева, объем поставок российских вооружений в Африку может доходить до 30-40% всего экспорта.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
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