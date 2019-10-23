"Алдар Цыденжапов" спущен на воду

Тихоокеанский флот вскоре получит новый боевой корабль. Вчера, 21 октября, портал flotprom.ru сообщил о том, что на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) спущен на воду третий корвет проекта 20380.

Корвет "Алдар Цыденжапов", третий корабль проекта 20380, предназначенный для Тихоокеанского флота, был заложен на АСЗ в 2015 году. Корабль получил название в честь матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, ценой своей жизни спасшего эсминец "Быстрый" и 348 членов его экипажа во время пожара на АСЗ.

Корвет "Совершенный" проекта 20380 Источник изображения: tass.ru

Многоцелевые корветы проекта 20380 — корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подлодками, а также оказывать огневую поддержку морской пехоте во время десантных операций. Полное водоизмещение корвета составляет около 2200 т, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до 4000 миль.

Вооружение кораблей проекта 20380 включает в себя противокорабельный ракетный комплекс "Уран", зенитно-ракетный комплекс "Редут", торпеды, арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, а также крупнокалиберные пулемётные и гранатомётные установки. На корме находится вертолётная площадка с ангаром для базирования вертолёта Ка-27 в противолодочном варианте.