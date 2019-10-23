Sohu: Передав технологии Ан-225, Украина выведет Китай в лидеры транспортной авиации

Украина передаст Китаю всю имеющуюся документацию по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрия". Передачей важнейших технологий по данному самолету займется украинское КБ "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает издание, Киев готов передать Пекину все имеющиеся документы и технологии по созданию самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия". В случае овладения технологией строительства таких самолетов, Китай выйдет на мировой уровень по возможностям мобильного развертывания и потенциалу стратегических перевозок. К тому же, уверено издание, использование этих технологий сэкономит массу времени и средств при разработке новых транспортных самолетов.

Новость о возможной передаче Украиной Китаю документации на Ан-225 "Мрия" далеко не первая. В 2016 году китайский телеканал CCTV сообщал о договоренности между ГП "Антонов" и China Airspace о передаче последней прав собственности на Ан-225. Однако в "Антонове" эту информацию опровергли.

Отметим, что вероятность передачи документации на Ан-225 весьма вероятна, тем более на фоне слухов о желании китайцев приобрести "Мотор-Сич". Однако, по мнению экспертов, Украина вряд-ли сможет передать Китаю технологию постройки такого самолета полностью. Вероятней всего, Пекин получит технологию проектирования и производства.

Отладить производство такого самолета – дорогого стоит. Но я не уверен в способности украинских специалистов передать китайцам эти технологии в полной мере, потому что поколение ведущих авиастроителей и конструкторов ушло в небытие, а оставшиеся эмигрировали в Россию, Европу и Китай. Но они могут передать непосредственно железо и часть бумажных носителей – то есть конструкторской и производственной документации. Но остальное китайцам придется делать самостоятельно

- заявил заслуженный военный летчик России Владимир Попов, добавив, что самолет создавался в кооперации многих предприятий всего СССР, а не одной Украины, как сейчас заявляют в Киеве.

Ан-225 "Мрия", разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова во времена бывшего Советского Союза, на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина составляет 84 метра, размах крыла — 88,4 метра, максимальная грузоподъемность — 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.