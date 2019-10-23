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23.10.2019
Российская газета

Ракетоносцы Ту-95МС сопроводили южнокорейские и японский истребители

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Источник изображения: Михаил Терещенко / ТАСС

Плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей выполнили 2 стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России. Об этом во вторник сообщили в министерстве обороны РФ. Отмечается, что во время полета российские самолеты Дальней авиации сопровождали экипажи наших истребителей Су-35С и самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50. Однако кроме российских сопровождающих были и иностранные. Как пояснили в Минобороны России, на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара южнокорейских истребителей F-15, F-16 и один японский F-2. Но ни к каким инцидентам такое сопровождение, к счастью, не привело

В военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты и всегда "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая при этом границ других государств".

Стоит напомнить, что российские ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 регулярно патрулируют небо над акваторией всех четырех океанов и Черного моря. Обо всех таких полетах Россия по дипломатическим каналам уведомляет заинтересованные государства. Кроме того, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам.

Ранее сообщалось, что первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ будет передан на испытания до конца текущего года.


Иван Петров

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Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
F-16
F-2
А-50 ДЛРО
Су-35С
Ту-160
Ту-22М
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